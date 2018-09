Praha - Češi jsou podle občanské iniciativy Češi pomáhají ochotní pomoci syrským uprchlíkům, kteří jsou v nouzi. K výzvě se na webu iniciativy připojilo 3940 lidí. Iniciativě se také v neveřejné korespondenci hlásí lidé, kteří jsou ochotni přijmout do své rodiny syrské dítě. Novinářům to dnes řekl iniciátor výzvy Jaroslav Miko. Iniciativa se spojila s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL), která navrhla přijmout 50 syrských dětí, o čemž bude dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jednání se zúčastní i zástupci iniciativy.

"Celou dobu se bavíme o dětech bez doprovodu, protože žádný status sirotků neexistuje, nejde garantovat, že děti nemají rodiče," řekl Miko. Mnoho lidí v Sýrii je mimo své domovy, takže nelze ověřit, že rodiče dětí nejsou v uprchlickém táboře v Sýrii, Turecku, nebo Libanonu. Pokud se nepodaří získat pro přijetí dětí podporu premiéra, chce se iniciativa obrátit na vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD).

Podle syrské lékařky Samiry Sibai, která pracuje v pražském Motole, není reálné čekat na to, že se Sýrie začíná obnovovat a o sirotky se postará. "Přibližně 80 procent lidí, co utíká ze Sýrie, utíká před Bašárem Asadem. Část chlapců bez doprovodu, kteří jsou tam přítomni, utíká proto, že jejich staršího bratra zatkli, zabili, nebo odvedli do armády. Rekonstrukce Sýrie je práce na deset let," dodala.

"Ve výzvě se mluví o tom primárně pomoci dětem, ale můžou to být mámy s dětmi," řekl Miko. Podle něj nejsou lidé ve vztahu k uprchlíkům radikální. Bojí se nekontrolované migrace, odmítají nelegální ekonomickou migraci, ale v souvislosti s dětmi, které jsou v ohrožení a bez rodičů, jsou vstřícní.

K výzvě se připojili profesoři, politici, ale i řemeslníci. Podpisem deklarovali jednu z možností pomoci, podporu osvěty proti projevům rasismu a xenofobie, finanční a materiální pomoc nebo osobní dobrovolnickou pomoc přímo uprchlíkům.

Iniciativa vznikla s cílem vytvořit platformu, k níž se může připojit každý a která bude jednat s příslušnými institucemi zabývajícími se danou problematikou. "My jsme hledali nějakého politika, který s tím vyjde ven, protože to je politická otázka. Objevila se paní Šojdrová, tak jsme se s ní spojili," řekl Miko. Dodal, že Šojdrová se tématem zabývala již dříve.

Na iniciativu se obrátili i lidé, kteří jsou ochotni přijmout syrské dítě do rodiny.

Ve veřejnému prostoru se objevil seznam, na kterém jsou údajně jejich jména. Iniciativa však jména nezveřejňuje a falešný seznam považuje za útok na snahu iniciativy. Lidé uvedení na tomto seznamu jsou podle Mika terčem vyhrožování. "Pan tiskový mluvčí pana Zemana nás nazývá, lidi, kteří mají nějaké cítění a projevují solidaritu, nás nazývá hyenami. Takový signál dává do společnosti a ta společnost to vnímá, že je legitimní útočit na lidi, kteří projevují solidaritu," řekl Miko.

"Nenabízíme rodinám adopce, nebo pěstounskou péči (...), jenom nabízíme to, aby se lidé přihlásili, že chtějí pomoci. My žádáme jménem těchto lidí vládu, aby jim to umožnila," vysvětlila smysl iniciativy lékařka Hana Pospíšilová.