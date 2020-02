Češi evakuovaní z Číny opustí nemocnici v pondělí

Praha - Pětici lidí, které Česká republika začátkem února evakuovala kvůli šíření nového koronaviru z Číny, opustí pražskou Nemocnici Na Bulovce v pondělí. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy (HSHMP) Zbyněk Boublík. Na informaci upozornila Česká televize. Čeští občané přiletěli do Evropy z epicentra nákazy Wu-chanu francouzským letadlem, testy na nemoc COVID-19 byly u nich negativní. V Česku bylo zatím kvůli podezření na nákazu testováno 75 lidí, u nikoho se nemoc neprokázala.

Dva studenti z Wu-chanu, dva další čeští občané a jeden rodinný příslušník dorazili do Prahy 3. února krátce po půlnoci. Z Číny je evakuovalo francouzské letadlo, kterým se přepravili do Bruselu. Tam je spolu se dvěma slovenskými občany, kteří z Prahy zamířili sanitkami do nemocnice v Banské Bystrici, vyzvedl český vládní speciál.

Po negativních testech na nemoc způsobenou novým koronavirem byli ve čtrnáctidenní karanténě. "Podle předběžných předpokladů budou pacienti propuštěni v pondělí 17. února. K tomuto datu budou sděleny další průvodní informace," sdělil dnes ČTK Boublík.

Agentura AFP dnes uvedla, že karanténu ve městě Carry-le-Rouet nedaleko Marseille opustili dnes první Francouzi. S potvrzením o bezinfekčnosti bylo propuštěno 181 lidí.

Po celém světě se novým typem koronaviru nakazilo více než 60.000 lidí, naprostá většina v Číně. Na 1400 lidí nákaze podlehlo. Kromě Číny hlásí po jednom mrtvém také Filipíny a Japonsko.