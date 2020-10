Češi dál chystají ME v judu, které by mělo být za měsíc v Praze

Praha - Čeští pořadatelé se stále nevzdávají myšlenky na uspořádání mistrovství Evropy v judu, které by se mělo uskutečnit od 19. do 21. listopadu v Praze. Přípravy navzdory zhoršující se koronavirové situaci v Česku nadále pokračují, řekl ČTK předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš. Pokud se šampionát uskuteční, bude to za přísných hygienických opatření, takže závodníci přijdou o vycházky v historické Praze.

Závěr listopadu je už čtvrtým termínem pro ME s domácí hvězdou Lukášem Krpálkem, které se mělo původně konat na začátku května. "Pracujeme na tom, abychom ten turnaj připravili v co nejlepší kvalitě. Organizační výbor se pravidelně schází prostřednictvím videokonferencí a turnaj připravujeme," řekl Dolejš.

Česko je už dva týdny v nouzovém stavu a přírůstky nakažených navzdory překotně přijímaným restrikcím neklesají, za středu jich bylo bezmála patnáct tisíc. Ode dneška platí v tuzemsku částečný lockdown s uzavřením většiny obchodů a služeb a omezením pohybu i shromažďování osob.

Judisté mohou doufat díky výjimkám, které dostávají jiné mezinárodní sportovní akce, i poslednímu posunu termínu ze začátku listopadu na jeho závěr. "Ten termín od 8. do 10. listopadu, který jsme měli před tím, by byl hodně špatný. Ale uvidíme, co bude, dneska se to těžko předpovídá," poznamenal Dolejš.

Je jisté, že šampionát bude vypadat úplně jinak než evropská mistrovství z doby před koronavirem. "Budeme se muset řídit jednak podmínkami, které stanoví naše hygiena, a jednak hygienickým manuálem mezinárodní federace IJF. Jsou to velmi přísná pravidla. Už jenom to, že závodníci musejí dvakrát absolvovat PCR testy," vysvětlil Dolejš.

Nedá počítat s diváky a pořadatelská Praha kvůli izolaci ztratila část svého kouzla. "Je to dneska těžká doba, protože závodníci na turnajích žijí v takových bublinách. Praha byla pro všechny velmi atraktivní, co se týče pořadatelství mistrovství Evropy, ale dneska se to smrsklo na izolaci v hotelu a izolaci na hale. Takže je vlastně jedno, kde ten šampionát je," dodal Dolejš.