Češi chtějí víc ohleduplnosti na silnicích a lepší cyklistickou infrastrukturu

Praha - Vztah mezi cyklisty a řidiči vnímá jako nepřátelský nadpoloviční většina dospělých Čechů. Větší míra rivality je na straně motoristů, a to především těch ve věku 18 až 40 let. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků podzimní vlny výzkumu iniciativy Dám respekt, který provedla agentura Kantar CZ. Nejvíce by vztahu cyklistů a motoristů prospěla podle dotázaných větší ohleduplnost a lepší cyklistická infrastruktura.

V Česku je 64 procent lidí, kteří jsou jak řidiči, tak cyklisty. Vztah obou skupiny ale bývá někdy napjatý. Jako nepřátelský ho vnímá 54 procent dospělých, opačný názor měl každý čtvrtý dotázaný.

Nevraživost je silnější u řidičů, kde jako nepřátelský označilo vztah k lidem na kole 55 procent respondentů. U cyklistů bylo o rivalitě mezi oběma skupinami přesvědčeno 52 procent dotázaných. Tolerantnější vůči cyklistům byli motoristé, kteří sami někdy na kole jezdí.

Pohled na vztah mezi cyklisty a řidiči se mění s věkem, ukázal průzkum. Jako konkurenční ho vnímají především lidí ve věku 18 až 40 let, kde tento postoj zastává 61 procent účastníků průzkumu. Naopak senioři bývají smířlivější, o nepřátelství mezi řidiči a cyklisty je přesvědčeno 44 procent lidí ve věku nad 60 let.

Oproti jarnímu průzkumu byl na podzim patrný výrazný nárůst nepřátelského vztahu u lidí ve středním věku. Negativně ho hodnotilo 55 procent lidí ve věku mezi 41 až 60 lety, zatímco na jaře o tom bylo přesvědčeno 47 procent.

"Když si člověk pročítá diskuse na sociálních sítích, může získat pocit, že situace na silnicích je katastrofální. Ale realita je jiná, jsem přesvědčený, že se atmosféra postupně zlepšuje," uvedl k výsledkům výzkumu závodník Roman Kreuziger, který stál u zrodu iniciativy za bezpečnější silnice. Podle desetinásobného účastníka Tour de France je klíčem ke zlepšení, aby se účastníci silničního provozu navzájem nevychovávali, začali u sebe a byli ohleduplní k ostatním.

Ke zlepšení atmosféry na silnicích by podle 86 procent respondentů pomohlo větší dodržování silničních pravidel. Podle 85 procent by k lepšímu vztahu mezi motoristy a lidmi na kolech přispěla lepší cyklistická infrastruktura. Více vzájemné ohleduplnosti by situaci na silnicích prospělo podle 84 procent dotázaných.

S tím souhlasí i šéf dopravní policie Jiří Zlý. "Někdy si řidič motorového vozidla neuvědomuje, že ještě před chvílí seděl na kole a chová se agresivně. A obráceně cyklista před chvílí řídil auto a nějak nezaregistroval změnu," uvedl Zlý.

Pocit bezpečí při jízdě v běžném provozu pociťuje necelá třetina cyklistů. Častěji ti, kteří jezdí celoročně. Oproti jarnímu průzkumu na podzim vzrostl pocit cyklistů, že se častěji setkávají s prohřešky řidičů. Mezi nejčastější patří vysoká rychlost, nevěnování se řízení a nedodržování dostatečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty.

Různých prohřešků se ale dopouštějí i lidé na kolech. Podle průzkumu je nejrozšířenějším nešvarem jízda cyklistů na silnici vedle sebe, jízda po chodnících a nenošení přilby.

Helmu při jízdě na kole podle podzimního průzkumu nosí vždy nebo téměř vždy 52 procent cyklistů. To představuje zlepšení oproti jaru, kdy to bylo 46 procent. "Nárůst byl především na úkor těch, kteří helmu používají občas," uvádějí autoři průzkumu. Podíl lidí nepoužívajících přilbu vůbec zůstává přibližně čtvrtinový.

Podzimní průzkum pro iniciativu Dám respekt provedla agentura Kantar CZ na přelomu září a října. Zapojilo se do něj více než 1000 respondentů ve věku 18 let a více.