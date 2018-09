Praha - Češi chodí do práce dřív, než v ostatních zemích. Okolo 82 procent zaměstnanců malých a středních firem je v zaměstnání do 08:00 hodin, desetina pak do 09:00. V Evropě chodí před osmou dvě třetiny lidí a na devátou pak čtvrtina. Vyplývá to z průzkumu společnosti Microsoft. Ta na dnešek uspořádala již šestý ročník Dne spolupráce odkudkoliv.

Nejdříve je na nohou výroba, kde šest z deseti pracovníků začíná nejpozději v 06:00 hodin ráno. Tento čas je nejčastější začátek i pro zdravotnictví a farmacii (třetina). Sedmá hodina dominuje pro stavebnictví (polovina), veřejnou správu (dvě pětiny) a dopravu, 08:00 u velkoobchodu, IT a telekomunikací. Nejdéle si ráno přispí zaměstnanci ve finančním sektoru a spotřebním zboží, kde převládá začátek kolem deváté hodiny.

Možnost práce z domova využívá již téměř čtvrtina zaměstnanců, do netradičních pracovních prostor, například do kaváren, zavítá 27 procent Čechů a 14 procent lidí pracuje na cestách. Jen dvě pětiny (39 procent) pracují výhradně v kanceláři své firmy a 18 procent v prostorách výrobního závodu. Počet lidí, kteří nemusí pracovat pouze v kanceláři, stabilně roste. Před dvěma lety musely každý den za svým pracovním stolem sedět až tři čtvrtiny českých zaměstnanců malých a středních firem.

V evropském měřítku pracuje 31 procent zaměstnanců pravidelně z domova a dalších 42 procent na cestách či z míst, jako jsou kavárny či co-workingová centra. Dvě pětiny pracují především z firemních kanceláří a desetina v továrně.

Podle mluvčí českého Microsoftu Lenky Čábelové je modernizace firemní kultury pro české manažery tématem číslo jedna. Dvě třetiny (64 procent) uvedly, že potřebují hlavně zlepšit spolupráci, zapojení a produktivitu zaměstnanců. Až poté následuje optimalizace procesů, inovace produktů či zkvalitnění interakce se zákazníky Za opravdu produktivní se při dnešním stylu práce považuje jen osm procent Čechů.