Češi budou mít na Evropských hrách další medaile, těsně unikla Choupenitchovi

Krakov - Česká výprava na Evropských hrách v Polsku získá minimálně stříbrnou medaili v thajském boxu zásluhou Terezy Štěchové. Sedmadvacetiletá reprezentantka po druhé výhře na turnaji v Myšlenicích postoupila do úterního finále. Jedna výhra stačila na zisk bronzu Jakubu Klaudovi a Ondřeji Malinovi, kteří dnes v semifinále neuspěli. Sbírka českého týmu v Krakově před finálovým duelem Štěchové aktuálně čítá tři zlaté, čtyři stříbrné a pět bronzových medailí. Fleretista Alexander Choupenitch byl jeden zásah od medaile, ale nakonec skončil sedmý. Mužská část reprezentace v moderním pětiboji byla v kvalifikaci stoprocentní.

Štěchová, jež soutěží ve váhové kategorii do 63,5 kg, oba zápasy ukončila před limitem. Nedělní čtvrtfinále proti Lusi ter Davtjanové z Arménie zastavil rozhodčí po opakovaném počítání soupeřky ve druhém kole, dnešní semifinále s Emili Rzajevovou z Ázerbájdžánu ukončil ringový sudí (RSC) ve třetím kole. "Bojovala (soupeřka) dobře. Měla docela rány na to, že to byla šestnáctiletá holčina. Naštěstí pro mě to v klinči moc neuměla. V tom jsem dominovala," konstatovala na webu českého olympijského týmu Štěchová.

Ve finále se utká s o rok mladší tureckou boxerkou Bedihou Tacyildizovou, jež oba své duely vyhrála na body. "Bojovala jsem s ní dvakrát a dvakrát jsem s ní prohrála. Jistota stříbrné medaile mě trochu uklidňuje, takže půjdu do finále s čistější hlavou," řekla.

Malina ve váze do 81 kg vyhrál vstupní duel RSC, ale v souboji o finále podlehl na body Ukrajinci Jehoru Skurichinovi. "Byl lepší a zkušenější. Nepustil mě vůbec k ničemu. Snad to vyjde příště. Evropské hry jsou ale nejprestižnější akce, na které jsem zatím byl, a moc si toho vážím," uvedl dvaadvacetiletý Malina.

O osm let starší Klauda po nedělním úspěchu podlehl v semifinále jednadevadesátky těsně na body Italovi Enricu Pellegrinovi Pellegrimu. "Bylo to vyrovnané. Dneska mi to sedlo, ale soupeř chtěl asi o trošičku víc než já. A to rozhodlo," řekl.

Choupenitch byl zásah od medaile, skončil sedmý

Fleretista Alexander Choupenitch byl na Evropských hrách jeden zásah od medaile, ale nakonec skončil sedmý. Český šermíř v Krakově nepotvrdil pozici žebříčkového favorita a vypadl ve čtvrtfinále po těsné porážce 14:15 s Belgičanem Stefem van Campenhoutem. Devátý byl klasifikován další český reprezentant Marek Totušek, kterého Choupenitch porazil v osmifinále hladce 15:2.

Bronzový olympijský medailista a dvanáctý muž žebříčku FIE Choupenitch našel v Tauron Areně jednoho přemožitele už v šestičlenné kvalifikační skupině, kde ho zdolal jiný Belgičan a nakonec celkově pátý Stef De Greef. Ve vyřazovací části česká jednička postupně porazila Alexe Tofalidise z Kypru (15:11) Lašu Galuašviliho z Gruzie (15:10) a Totuška. Se světovou sedmačtyřicítkou Van Campenhoutem vedl Choupenitch už 12:8 a pak ještě 14:13, ale poslední dva zásahy se povedly soupeři.

Belgičan získal bronz po hladké semifinálové porážce od Poláka Michala Siesse. Padesátý šermíř světového žebříčku pak ve finále porazil Dána Jonase Winterberga-Poulsena.

Dvacetiletý Totušek jako vyřazený osmifinalista se do první desítky konečného pořadí dostal díky výsledku v kvalifikaci, kterou po šesti výhrách ve své skupině a zásluhou nejlepší bilance ze všech 76 šermířů vyhrál. Měl díky tomu v eliminaci volný los v prvním kole a ve druhém vyřadil Paula Lucu Faula z Německa. O devět let starší reprezentační kolega Choupenitch pak byl jasně nad jeho síly a připravil mu jedinou porážku na turnaji.

Moderní pětibojaři byli v kvalifikaci stoprocentní

Mužská část reprezentace v moderním pětiboji byla na Evropských hrách v Krakově stoprocentní v kvalifikaci. Do semifinále soutěže, která je zároveň evropským šampionátem a v obou kategoriích se v ní bude rozdávat osm účastnických míst pro olympijské hry v Paříži, postoupili Martin Vlach, Marek Grycz, Jan Kuf i Ondřej Polívka.

Vlach s Gryczem ve své skupině hlavně vinou slabšího šermu měli před závěrečnou kombinací běhu a střelby několikasekundovou ztrátu na postupovou osmnáctku, ale oba si účast v semifinále bez potíží zajistili. Vlach jako vítěz závěrečné disciplíny.

Kuf s Polívkou se na postupových pozicích drželi od zdařilého šermu. Kuf první disciplínu ovládl a lídrem byl ještě na startu běhu, ve kterém ušetřil síly.

V neděli se do semifinále kvalifikovaly Karolína Křenková a Lucie Hlaváčková, jejichž soutěž je na programu v úterý. Vypadla pouze Veronika Novotná.