Češi a Poláci se sešli na mostě v Těšíně, chtějí otevřít hranici

Na česko-polské hranici v Těšíně se 15. června 2020 sešli lidé, aby vyjádřili svůj nesouhlas s omezeními týkajícími se pohybu přes hranici v Těšínském Slezsku. Vadí jim také způsob, jakým česká vláda o opatřeních informuje. Hranice s Polskem byly uzavřeny kvůli pandemii koronaviru, všechna omezení už obě země zrušily. Výjimkou je ale Slezské vojvodství sousedící s Moravskoslezským krajem, které české ministerstvo zdravotnictví nechalo mezi územími s vysokým rizikem nákazy. Lidé, kteří do Česka pojedou z této oblasti, budou muset mít nadále povinné negativní testy na nemoc covid-19, nebo musí jít do karantény. ČTK/Ožana Jaroslav

Český Těšín (Karvinsko) - Zhruba 200 lidí se dnes večer sešlo na mostě Přátelství spojujícím polský a Český Těšín. Tichým protestem dali najevo nesouhlas s omezeními pohybu přes hranici v Těšínském Slezsku a se způsobem, jakým se o omezeních zavedených kvůli koronaviru dozvídají. Obyvatele rozděleného města přišli podpořit představitelé obou radnic.

Hranice mezi Českem a Polskem se dnes otevřely, Slezské vojvodství sousedící s Moravskoslezským krajem však české ministerstvo zdravotnictví nechalo mezi územími s vysokým rizikem nákazy covidem-19. Lidé, kteří z této oblasti jedou do Česka, nadále musejí mít na nemoc negativní test, nebo jít na dva týdny do karantény.

Starostka polského Těšína Gabriela Staszkiewiczová řekla novinářům, že ji tato situace připadá absurdní. "Jsme tady jako jedno město. Když se řekne, že se hranice otvírá, tak ji máme otevřít na obě strany. Pokud ji otevřeme jenom na jednu stranu, tak to pro mě není žádné otevření," řekla starostka.

Podle českotěšínské starostky Gabriely Hřebačkové (Nestraníci) se sice dnešní akce nazývá protestem, lidé na ni však nepřišli protestovat, ale poukázat na to, co dělá hranice s česko-polským soužitím v příhraniční oblasti a jaké komplikace to přináší do jejich osobních i pracovních životů. Uzavření hranice mnoho rodin rozdělilo, dalším znemožnilo chodit do práce.

"Řada lidí dokáže mnoho věcí pochopit. Co ovšem vnímám jako velmi nešťastné, je, že v poměrně krátkém sledu byly podávány z hodiny na hodinu jiné informace," řekla Hřebačková. Že se hranice v Těšíně neotevře, se lidé dozvěděli až v pátek večer. "Euforie řady lidí se rázem změnila, protože věděli, že to je velký problém."

Českotěšínské mimořádné zastupitelstvo dnes přijalo usnesení, že vnímá poslední rozhodnutí o pravidlech přeshraničního pohybu jako nešťastná. "Když se bude více diskutovat o některých opatřeních, tak pak ani nebudou potřeba tyto klidné protesty a lidé více pochopí, proč se dělá to, a ne ono. Ale musí to být nějak zesouladěno," řekla Hřebačková.

Páteční rozhodnutí podle ní přineslo spíše otazníky. "Jsou tady nějaká čísla, ale ta čísla se nezměnila ze čtvrtku na pátek ani z pátku na sobotu. Ta čísla jsou už delší dobu taková, jaká jsou," řekla Hřebačková.

Staszkiewiczová uvedla, že na polské straně se dělalo podstatně víc testů a je tam více lidí s potvrzenou nákazou. Většina nakažených však nemá žádné příznaky bez testů by ani nevěděli, že jsou nemocní. "Pro mě je Slezské vojvodství nejbezpečnějším v Polsku. Dělaly se testy lidem, kteří neměli příznaky, a ti, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus, jsou v karanténě," řekla Staszkiewiczová.

Lidé z polské a české strany města se během akce na mostě promíchali. Pak se přesunuli - každý po své straně řeky Olše - a znovu se setkali na mostě Svobody. "Je vidět, že k tomu lidé nepřistupují tak, že by se sebe navzájem báli. Aspoň ne tady," řekl Adam Farnik z Českého Těšína.

Také podle něj systém, který zavedli Poláci, funguje. "Zaměstnance poslali do karantény včetně jejich rodin a myslím, že právě ta vysoká čísla a mnohem intenzivnější testování než u nás jsou ukázkou, že jim tam ta chytrá karanténa zafungovala. Myslím si, že je naprosto zbytečné diskriminovat zbytek obyvatel, ať už české, nebo polské strany Slezska," řekl Farnik.

Uvedl, že se ho dotýká, že žije ve městě uměle rozděleném hranicí na dvě části jako za minulého režimu. "Myslím si, že místy chyběl dialog obou stran, jak české, tak polské, aby se dohodly na komplexním a opravdu funkčním řešení, které by zbytečně nediskriminovalo," doplnil Farnik.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) po dnešním jednání krizového štábu uvedl, že by se v úterý měl prostřednictví telekonference propojit s maršálkem Slezského vojvodství a s dalšími odborníky budou hledat možnosti spolupráce. Podle ředitelky krajských hygieniků Pavly Svrčinové budou krajští hygienici požadovat, aby polská strana více informovala o polských nakažených, kteří pracují v Česku, což se nyní neděje.