Češi a Němci pracují na tom, aby koronavirus neuzavřel hranice

Liberec - Zatím na úrovni úředníků se pracuje v rámci přeshraniční skupiny na tom, aby se v budoucnu nemusely zavírat státní hranice kvůli pandemii koronaviru, tak jako letos v dubnu. Dnes to uvedl premiér německé spolkové země Sasko Michael Kretschmer, který přijel do Liberce na jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO).

Podle Kretschmera bylo na jaře uzavření hranic kvůli omezení šíření koronaviru nevyhnutelné. "V budoucnosti by to mělo být jinak. Pracuje se na tom úrovni úředníků několik posledních týdnů," uvedl. Předpokládá, že konkrétní výstupy by mohly vzniknout brzy. Například pro pendlery by mohly být neschopenky dvou či tříjazyčné, aby bylo zřejmé, jaký je důvod onemocnění.

Babiš uvedl, že opatření proti šíření koronaviru v Německu jsou obdobná jako u nás. "Že to vlastně funguje tak, jak jsme o tom rozhodli včera (čtvrtek)," uvedl český premiér.

Podle Babiše jednali i od dalších tématech. Bez bližších podrobností uvedl spolupráci ohledně těžby lithia, boje proti rakovině nebo spolupráci ve vědě a výzkumu. Za účasti obou politiků byla dnes také podepsána smlouva o spolupráci mezi libereckou univerzitou a německým výzkumným Fraunhofer institutem.

Sasko sousedí s Libereckým, Ústeckým a Karlovarským krajem a má s Českem blízké vazby. Česko patří k největším obchodním partnerům čtyřmilionové německé spolkové země. "Pro nás je Sasko velice důležité teritorium. Tvoří 7,7 procenta celkového obchodního obratu mezi Českou republikou a Německem," dodal Babiš.