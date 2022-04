Červenka zapomínal na hořké vyřazení u moře se synem, teď se už chystá na MS

Ostrava - Hokejový útočník Roman Červenka se dnes připojil k reprezentaci před Českými hrami v Ostravě a zahájil přípravu už na své deváté mistrovství světa. Účastník i čtyř olympijských her a Světového poháru v roce 2016 si po hořkém vyřazení s celkem Rapperswil-Jona ve čtvrtfinále švýcarské ligy odpočinul na dovolené u moře a teď už se chce co nejlépe nachystat na svůj 14. velký mezinárodní turnaj.

"Tak těšil jsem se i netěšil. Netěšil v tom smyslu, že to bude ze začátku bolet, protože byla delší pauza a musím se do toho dostat. Ale doufám, že to bude každý den lepší a lepší," řekl Červenka novinářům.

Klubová sezona pro něj skončila 6. dubna poté, co Rapperswil ztratil s Davosem vedení 3:0 na zápasy a vypadl. Vítěz kanadské bodování švýcarské ligy tak po vyřazení české reprezentace už v předkole play off na únorové olympiádě prožil další týmové zklamání v sezoně.

"Když už je to pryč, nic s tím člověk neudělá. Je to fakt. Nás nejvíce mrzelo, že jsme ztratili pátý zápas, jenž jsme měli vyhrát a jít do semifinále v poměrně dobré kondici na Zug, na který jsme si věřili. Ale bohužel to nevyšlo. Ale jinak si myslím, že celkově byla v klubu se sezonou spokojenost. Spíše je zklamání z průběhu série než z průběhu sezony," uvedl Červenka.

V dalších dnech měl příležitost přijít na jiné myšlenky. "Byl jsem týden na dovolené u moře se synem. Měli jsme chvilku čas, tak jsme to strávili u moře. Pak jsem začal zase lehce trénovat," řekl Červenka. Dosavadní průběh přípravy reprezentace neměl možnost na dálku sledovat. "Akorát jsem viděl play off na Spartě, ale kluky jsem neviděl," řekl.

Teď bude pracovat na tom, aby se dostal rychle do rytmu. "Ona ta pauza už je skoro tři týdny... A když jste zvyklý na každodenní rytmus, tak to znát je. Jsem na to sám zvědavý. Sám nemám žádné velké očekávání, ale chci udělat vše pro to, abych se cítil co nejlíp," konstatoval.

Příležitost se rozehrát bude mít na Českých hrách i příští týden na Švédských hrách ve Stockholmu. "Je to příprava na mistrovství světa. Máme mladý tým a ostatní taky. Budou to náročné zápasy s těžkými soupeři, asi hodně náročné bruslařsky, tak uvidíme," řekl Červenka.

Mistr světa z roku 2010 z Německa ve své dlouhé reprezentační kariéře, která začala už v sezoně 2006/07, zažívá poprvé zahraničního kouče. "Beru to jako fakt. Kari (Jalonen) má spoustu zkušeností a je to výborný kouč. Uvidíme, jsme tu první den. Zatím všechno v pohodě. Na nějaké hodnocení je brzo, to ukáží až výsledky," podotkl Červenka.

Kapitán týmu z olympiády vždy v případě možnosti rád reprezentoval a jinak tomu nebylo ani nyní. "Záleželo, jestli bude zájem, jestli trenéři řeknou, že týmu můžu pomoct," prohlásil.

Z boje o medaile na šampionátu ubylo Rusko, které bylo vyloučeno kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Podle Červenky to ale o moc snadnější cestu za první medailí od bronzu z Helsinek 2012 nečiní. "Jeden tým chybí, ale stejně jich je tam pořád hodně. Cesta k medaili nebude jednoduchá, ale asi je to cíl," dodal Červenka, jenž byl vedle titulu také u bronzu na MS 2011 v Bratislavě.