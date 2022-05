Červenka vede produktivitu MS o dva body před Duboisem a Malginem

Tampere/Helsinky - Kapitán českých hokejistů Roman Červenka vede po čtvrtfinále mistrovství světa v Tampere a Helsinkách pořadí produktivity o dva body před Kanaďanem Pierrem-Lucem Duboisem a Švýcarem Denisem Malginem. Šestatřicetiletý Červenka si v osmi zápasech připsal 14 bodů a s deseti asistencemi je i nejlepším nahrávačem turnaje. Dubois je se sedmi brankami nejlepším střelcem a přidal pět přihrávek. Malgin, který svou bilanci už nerozšíří, má na kontě pět tref a sedm asistencí.

Pokud by Červenka triumfoval v kanadském bodování, stal by se třetím tuzemským hráčem, kterému by se to v době samostatné české reprezentace podařilo. V roce 1997 se to na šampionátu hraném také v Helsinkách, Tampere a Turku povedlo společně Vladimíru Vůjtkovi a Martinu Procházkovi, kteří tehdy nasbírali po 14 bodech za sedm gólů a stejný počet asistencí. V dobách Československa to dokázal v roce 1976 v Katovicích Vladimír Martinec, jenž zaznamenal 20 bodů za devět branek a 11 přihrávek.

Páté místo patří v produktivitě Davidu Krejčímu, jenž si připsal deset bodů a s osmi asistencemi je druhým nejlepším nahrávačem spolu s Kanaďanem Drakem Bathersonem. Matěj Blümel je s osmi body za čtyři góly a stejný počet přihrávek jedenáctý. David Pastrňák se se sedmi body (4+3) zařadil na 18. pozici.

Nejproduktivnějším obráncem je s dvěma brankami a sedmi asistencemi Fin Mikko Lehtonen, který má s devíti kladnými body také nejlepší bilanci účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech společně s Kanaďanem Dylanem Cozensem. Blümel je se sedmi plusovými body osmý. Nejtrestanějším hráčem je s 33 minutami švýcarský bek Michael Fora.

Nejlepší na vhazování je s úspěšností 70,21 procenta český útočník David Kämpf. Krejčímu patří třetí místo (64,29).

Brankářské statistiky zcela ovládá Fin Jussi Olkinuora s úspěšností zákroků 97,58 procenta, průměrem 0,5 obdržené branky na zápas a čtyřmi čistými konty. Český gólman Karel Vejmelka je s úspěšností 93,39 i s průměrem 1,53 čtvrtý.