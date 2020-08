Červenec byl v Praze nejchladnější za posledních osm let

Praha - Letošní červenec byl v pražském Klementinu s průměrnou teplotou 21,6 stupně Celsia nejchladnější za posledních osm let. I tak se ale zařadil mezi 15 procent nejteplejších červenců od roku 1775, kam sahá klementinská teplotní řada. Údaje dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vůbec nejteplejší první prázdninový měsíc za posledních 246 let naměřili v Klementinu před 14 lety, průměrná teplota tehdy byla 25 stupňů.

Průměrná měsíční teplota v Klementinu byla letos v červenci o 0,8 stupně Celsia vyšší, než je normál z let 1981 až 2010. Odchylka od průměru z let 1775 až 2014 byla dokonce plus 1,8 stupně. "Letošní červenec se umístil na 28. až 36. místě z 246 červenců od roku 1775," uvedl meteorolog Pavel Jůza.

Nejteplejším dnem letošního července v Klementinu bylo s průměrem 26,8 stupně Celsia úterý minulého týdne. Naopak nejchladnější byl 8. červenec s průměrem 16,5 stupně.

Pravidelná meteorologická měření na klementinské hvězdárně začala v roce 1752. Záznamy o teplotách a tlaku vzduchu jsou však až do roku 1774 značně neúplné. Za počátek klementinské řady se proto považuje rok 1775. Zcela bez mezer jsou ale údaje až od začátku roku 1784.

Nejteplejší sedmý kalendářní měsíc od roku 1775 byl v Klementinu naměřen v roce 2006 s průměrnou teplotou 25 stupňů Celsia. Na druhém místě je červenec 1994 s teplotou 24,3 stupně a třetí pozici drží s průměrem o 0,3 stupně nižším červenec 1834. Nejchladnější červenec, kdy průměrná měsíční teplota byla jen lehce nad 16 stupňů Celsia, zaznamenali v Klementinu v roce 1844.

Nejteplejším dnem prvního prázdninového měsíce od roku 1775 byl 27. červenec 1782. Průměrná teplota se tehdy dostala na 31,9 stupně Celsia. Naopak 19. červenec 1981 bylo v průměru o více než 21 stupňů chladněji, což je rovněž dosavadní rekord.