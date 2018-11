Praha - Češi se dnes poprvé připojí k celosvětové iniciativě Červená středa, která připomíná lidi pronásledované pro jejich víru. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V zahraničí bývá symbolickou součástí této připomínky nasvícení významných památek ve městě červenou barvou - odtud se také bere název projektu. V Praze bude dnes vpodvečer červeně nasvícen kostel sv. Havla, staroměstský kostel sv. Mikuláše nebo Staronová synagoga.

Hlavní část programu se uskuteční odpoledne v Praze, připojí se ale i organizátoři v Olomouci, Liberci, Koclířově či na Velehradě.

V pražském Karolinu se od 15:00 uskuteční dvouhodinová konference Úloha náboženství a církví ve společnosti. Vystoupí na ní historik umění Jan Royt, o sociální činnosti církví bude mluvit Pavel Pokorný z Ekumenické rady církví, se zprávou o současném antisemitismu vystoupí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus a zástupci organizace Církev v nouzi (Aid to the Church in Need) představí novou zprávu o náboženské svobodě. Církev v nouzi, respektive její britská pobočka přišla v roce 2016 s pořádáním Červené středy.

Křesťanská charitativní organizace Církev v nouzi působí v mnoha zemích. V roce 1947 ji založil nizozemský premonstrátský kněz Werenfried van Straaten. Jejím cílem je "pomáhat církvi, aby mohla pomáhat". Věnuje se potřebám pronásledovaných křesťanských komunit po celém světě. Každoročně reaguje na více než 5000 žádostí o pomoc ze strany biskupů a náboženských představitelů v asi 140 zemích.

Publikuje studie a zprávy, ve kterých konstatuje, do jaké míry jsou jednotlivé země schopny dodržovat svobodu vyznání. Ve zprávě, která shrnuje období let 2014 až 2016, konstatuje, že ze 196 sledovaných zemí je v 38 značným způsobem porušována náboženská svoboda.