Certifikát EU COVID: poslanci schválili prodloužení o jeden rok

Plénum Evropského parlamentu schválilo dohodu s členskými státy o prodloužení právního rámce digitálního certifikátu EU COVID o dalších 12 měsíců.

Poslanci ve čtvrtek podpořili předběžnou dohodu s členskými státy dosaženou 13. června, jejímž cílem je zabránit omezení volného pohybu v EU v případě nových variant covid-19 nebo jiných hrozeb souvisejících s pandemií. Plenární zasedání schválilo dohodu o prodloužení certifikátu pro občany EU 453 hlasy (119 poslanců bylo proti a 19 se zdrželo hlasování) a pro státní příslušníky třetích zemí 454 hlasy (112 poslanců bylo proti a 20 se zdrželo hlasování). Stávající pravidla, jejichž platnost měla skončit příští týden, tak budou platit do 30. června 2023.

V reakci na požadavek parlamentu se v textu uvádí, že členské státy by neměly omezovat volný pohyb držitelů certifikát EU COVID nepřiměřeným nebo diskriminačním způsobem. Evropská komise do konce roku 2022 posoudí dopad certifikátu na volný pohyb a základní práva a může navrhnout jeho zrušení, pokud to situace v oblasti veřejného zdraví umožní, a to na základě nejnovějších vědeckých doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a Výboru EU pro zdravotní bezpečnost.

Zpravodaj Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) po hlasování uvedl: „Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji viru prodloužil parlament platnost certifikátu o jeden rok, aby zajistil občanům právo na volný pohyb v rámci EU. Doufáme, že se jedná o poslední prodloužení, a pověřili jsme komisi, aby do 31. prosince 2022 posoudila, zda by certifikát mohl být zrušen, jakmile to epidemiologická situace umožní.“

Prodloužení platnosti certifikátu musí ještě formálně schválit Rada EU. V platnost pak vstoupí dnem zveřejnění v Úředním věstníku EU.