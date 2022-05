Certifikát EU Covid: Evropský parlament podpořil prodloužení o jeden rok

Evropský parlament souhlasí s tím, aby rámec EU pro digitální certifikáty Covid zůstal v platnosti další rok, tedy do června 2023.

S cílem zajistit, aby občané EU mohli využívat svého práva na volný pohyb bez ohledu na vývoj pandemie covid-19, schválilo plénum EP rozhodnutí Výboru pro občanské svobody zahájit jednání s členskými státy o prodloužení systému digitálního certifikátu EU Covid, jehož platnost vyprší 30. června, o dalších 12 měsíců. Plenární zasedání schválilo zahájení jednání o prodloužení certifikátu pro občany EU 432 hlasy (130 poslanců bylo proti a 23 se zdrželo hlasování) a pro státní příslušníky třetích zemí 441 hlasy (132 poslanců bylo proti a 20 se zdrželo hlasování).

Spolu s prodloužením platnosti systému certifikátu do 30. června 2023 změny rovněž umožňují členským státům vydávat osvědčení o testech na základě nových typů testů na antigen.

Poslanci ve své zprávě zdůraznili, že členské státy by se měly vyvarovat dalších omezení volného pohybu držitelů certifikátu EU Covid, pokud to není nezbytně nutné. V případě, že jsou omezení nutná, měla by být omezená, přiměřená a založená na nejnovějších vědeckých doporučeních Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a Výboru EU pro zdravotní bezpečnost.

EP rovněž požaduje po Evropské komisi, aby po šesti měsících od prodloužení režimu certifikátu EU Covid posoudila, zda je tento režim nezbytný a přiměřený. Poslanci chtějí, aby období, kdy se nařízení uplatňuje, bylo co nejkratší a aby byl tento právní předpis zrušen, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

Jednání s Radou EU o prodloužení platnosti mohou být zahájena okamžitě, aby byla pravidla zavedena ještě před vypršením platnosti stávajícího režimu 30. června.

Digitální certifikát EU Covid byl schválen v červnu 2021 s cílem usnadnit volný pohyb v Evropě během pandemie, a to na omezenou dobu 12 měsíců.