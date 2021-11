Čerstvá česká tenisová dvojka Lehečka míří v žebříčku vysoko

Innsbruck - Tenista Jiří Lehečka je novou českou tenisovou dvojkou. Dvacetiletý mladík doufá, že jeho nové žebříčkové maximum, 138. místo světa, je jen číslo na cestě mezi hvězdy bílého sportu. Pomoci ke zlepšení mu může i Davisův pohár, v kterém bude v tomto týdnu reprezentovat v Innsbrucku ve skupině proti Francii a Británii.

Lehečka si postavení ve dvouhře v ATP vylepšil po finálové účasti na challengeru v Pau. Od začátku roku se už posunul o více než dvě stě míst. "Pokaždé, když se žebříčkově roste a stoupá, tak je to příjemný. Chci ale být o dost výš. Tady nekončíme!" vyhlásil v online rozhovoru s médii Lehečka, vítěz čtyř letošních turnajů - dvou na okruhu futures a dvou na challengerech.

Od stého místa, které zaručuje turnaje okruhu ATP včetně grandslamových akcí, ho dělí ještě 261 bodů. "Ono se to nezdá, není to úplně málo, ale není to nereálné. Po této sezoně se na to vrhneme," prohlásil. Už také ví, že sezonu začne v Austrálii. "Zkusíme to tam rozjet."

Svěřenec trenéra Michala Navrátila, kterému pomáhá i daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil, začne příští rok kombinovat challengery a akce ATP Tour. "Nejde už upřít pozornost jenom na turnaje ATP, protože nejsem tak vysoko, abych si je mohl dovolit hrát. Challengery musím zapojit. Budeme se snažit stihnout obojí a zvolit dobrý turnajový plán," řekl Lehečka.

Aby mohl uspět, musí se dál herně zlepšovat. Snaží se například víc soustředit na míče v rozhodujících stavech utkání. "Co kdy a kam zahrát. Důležité bude si na nejvyšší úrovni držet servis, to je základ. A je třeba hrát konzistentně celý rok, předvádět kvalitní výkony a výsledky týden co týden, protože úderově už to není rozdíl skoro žádný," myslí si Lehečka.

Základem úspěchu je zdraví. Po titulu v juniorské čtyřhře ve Wimbledonu v roce 2019 s Jonášem Forejtkem měl na konci sezony únavovou zlomeninu chodila. Léčil i problém s levým zápěstím. "Ale to je pryč. Zachránil mě profesor Pavel Kolář," poděkoval uznávanému odborníkovi a zaklepal pro štěstí: "Poslední dvě sezony jsem v pohodě, nic mě netrápí a doufám, že to vydrží dál."

Po nedělním finále v Pau spěchal za českým týmem do Innsbrucku. Z Toulouse doletěl do Mnichova a po cestě autem stihl týmový oběd. V Davis Cupu není úplným nováčkem. Premiéru si odbyl už předloni v Ostravě proti Nizozemcův a vzdoroval Robinu Haasemu. "Byla to velká zkušenost. Snažil jsem se na to v kariéře navazovat a každá nominace pro mě moc znamená," uvedl.

Letos už odehrál ve dvouhře i čtyřhře, z které má rovněž čtyři tituly, přes sto zápasů. Energie mu ale nechybí. "Daviscupová nominace mě nakopne, o únavě není ani zmínka. Jsem natěšený a rád, že jsem tady a můžeme společně utvářet nějaké hodnoty," řekl Lehečka.

Jedničkou českého výběru je Jiří Veselý. O dvojce bude kapitán Navrátil rozhodovat mezi Lehečkou, Tomášem Macháčem a Zdeňkem Kolářem, které v žebříčku ATP od sebe dělí pět míst. "Pokud nastoupím, tak pro to jsem sem jel, je to jeden z nejvyšších cílů. Budu připravený hrát co nejlépe a nastoupit, kdykoli bude potřeba. To je hlavní priorita," řekl Lehečka.

Jednou by se třeba mohl stát i lídrem týmu. S Veselým už se popichují. "Nechceme na sebe vyvíjet tlak, ale hecovačky být musí," podotkl s úsměvem Lehečka a dodal: "Už jen být v daviscupovém týmu je motivace do dalších dnů, měsíců a roků se posouvat a být platným členem."