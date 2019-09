Čerpadla v dole v Ostravě stále odčerpávají důlní vody do řeky

Ostrava - Kolem 160 litrů vody za sekundu čerpají pumpy v bývalém černouhelném Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích. Státní podnik Diamo tam zajišťuje čerpání důlních vod pod celým městem a udržuje je na úrovni 610 metrů pod povrchem (388 metrů pod úrovní moře), tak aby nepřetekly do činných dolů v karvinské části někdejšího Ostravsko-karvinského revíru. Novinářům to řekl ředitel odštěpného závodu Odra podniku Diamo Petr Kříž.

Uhlí se v Dole Jeremenko přestalo těžit v roce 1992. Těžní jáma Jeremenko 3 je ale kvůli čerpání vody nadále v provozu. "Pokud by se voda nečerpala, tak by začala stoupat. Přítok je tady zhruba 160 až 180 litrů za sekundu. Ale nad úrovní hladiny, kterou udržujeme, těch 610 metrů pod povrchem, je zhruba 600 milionů kubíků vylomených prostor, takže by to trvalo asi 100 až 110 let, než by nastoupala k povrchu," řekl Kříž. Mnohem dříve by ale voda mohla začít omezovat těžbu v činných dolech na Karvinsku.

V Dole Jeremenko se dobývalo uhlí až z hloubky 1200 metrů. Nyní je jáma provozována do zhruba 670 metrů. Jsou v ní spuštěna velká čerpadla, která jsou schopna vytlačit vodu až na povrch. Voda se pak potrubím vypouští do nedaleké řeky Ostravice. "Máme stanovené, za jakých podmínek můžeme vodu vypouštět. Když se třeba stane, že je v Ostravici malý průtok, čerpání zastavíme," řekl ředitel.

Diamo se stará o zahlazování následků hornické činnosti i o likvidaci ekologických zátěží. Závod Odra má 290 zaměstnanců. V sídle podniku na Jeremenku působí sociální středisko, které bývalým horníkům vyplácí renty, a je tam také dispečink, jenž funguje nepřetržitě. Kromě čerpání vody monitoruje koncentrace metanu na stovkách vrtů, které vznikly pro ochranu před ohrožením nekontrolovanými výstupy důlních plynů (hlavně metanu) na povrch.

"Hornickou činností došlo k pohybu v horninovém masivu, došlo ke vzniku různých puklin, takže metan by vystupoval dál nekontrolovaně na povrch. A my to nechceme. My chceme, abychom měli přehled o tom, kde by se metan mohl hromadit, a dělat taková opatření, aby nemohl nikoho ohrozit," řekl Kříž.

Metan by mohl vybuchnout, pokud by dosáhl koncentrace nad čtyři procenta. Povolená koncentrace je jedno procento a podle ředitele se díky monitorovacímu systému nemůže stát, že by někde byla překročena. "Na koncentraci má vliv barometrický tlak. Při pohybu tlaku dochází k většímu výstupu důlních plynů, ale můžu vás uklidnit, že my to máme tak pod kontrolou, že se nemůže stát, že by třeba na náměstí někde v Ostravě k něčemu takovému došlo," řekl ředitel.

Podnik dnes poprvé otevřel areál veřejnosti. Lidé si mohli prohlédnout obří čerpadla, dispečink, historické těžní stroje i vyjet výtahem na vyhlídku na památkově chráněnou těžní věž. Této možnosti využily stovky zájemců.

Specialista na útlum těžby ze závodu Odra Libor Jalůvka řekl, že se přišli podívat i lidé, kteří kdysi v dolech pracovali a stále na to vzpomínají. "V roce 1990, když byl vyhlášen útlum, tak na ostravských šachtách pracovalo více než 19.000 zaměstnanců. Spoustu jich muselo odejít z hornictví, ať už šli na nějaké renty, nebo do důchodu. Bylo to pro ně samozřejmě těžké," řekl Jalůvka.

Někteří lidé, když přijdou do areálu dolu třeba pro sociální dávky, mají podle něj slzy v očích. "Hornictví byl jejich život. A když museli z něho odejít, tak to byla těžká rána. Dodnes toho mnozí litují. My tady máme takové artefakty už na vrátnici, máme tady třeba hloubkoměr, v areálu uvidí třeba tu věž. To jim vždycky připomene jejich mládí a jejich pracovní činnost, takže jsou naměkko," řekl Jalůvka.