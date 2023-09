Černý věří, že naváže na červnový povedený reprezentační sraz

Praha - Fotbalista Václav Černý věří, že v zářijových zápasech s Albánii a v Maďarsku naváže na povedený minulý reprezentační sraz v červnu, kdy dvěma góly pomohl k vítězství 3:0 na Faerských ostrovech v kvalifikaci mistrovství Evropy. Pětadvacetiletý ofenzivní univerzál si na tiskové konferenci pochvaloval, že se po letním přestupu do německého Wolfsburgu ihned zabydlel v sestavě. Těší ho, že i další čeští reprezentanti po změně dresu v nových působištích nastupují.

Černý v červnu na Faerských ostrovech vstřelil tolik branek, co za celou reprezentační kariéru předtím dohromady. "Jsem strašně rád, že se mi minulý sraz takhle povedl. Bylo to nějakým způsobem zakončení mé skvělé minulé sezony. Ale to je teď pryč. Jediné, co můžu udělat, že když tu teď jsem, budu pokračovat a navážu na výkony, které jsem posledně předvedl," uvedl Černý.

V létě po letech v Nizozemsku změnil dres a z Twente Enschede přestoupil do Wolfsburgu. Nové angažmá si nemůže vynachválit. "Líbí se mi celkově taková ta německá mentalita. Byl jsem, dejme tomu 10 let, v Holandsku. Nějaký standard jsem měl, že (fotbalové) věci fungují skvěle. Německo ale znovu ukázalo, že je ještě o krok dopředu. Strašně důležité bylo, že jsme se rychle zabydleli. To pak pomůže tomu startu. Beru to jako začátek nějaké nové kapitoly," poznamenal Černý.

Ani v jednom z úvodních tří kol bundesligy nechyběl v základní sestavě. Branku si zatím v novém působišti nepřipsal. "Když jsem do Wolfsburgu šel, plán byl takový, že se o to samozřejmě poperu. Jednoznačně v plánu bylo, abych by takhle vytížený. Jsem rád, že se to splnilo," uvedl Černý.

Jeho tým v úvodních dvou kolech zvítězil, naposledy ale prohrál. "Náš start byl pozitivní, z prvních dvou zápasů šest bodů. Teď jsme to nezvládli, ale myslím, že na rozjezd je to dobré. Myslím, že bundesliga bude jako poslední roky vyrovnaná," přemítal Černý.

V novém působišti zatím nastupuje na pravém křídle. Herní styl Wolfsburgu je podle něj podobný tomu v Nizozemsku. "Je to plus minus to samé. Do útoku chceme hrát 4-3-3, což je mi známo. Do defenzivy jsou samozřejmě nějaké lehké změny. Ale to rozestavení je plus minus takové, na jaké jsem byl zvyklý," poznamenal odchovanec Příbrami.

Už se začal učit německy. "Budu těžit hlavně z toho, že mluvím perfektně holandsky. Ten skok nebude takový. Už jsme začali (se studiem). Myslím, že v tomhle budu mít výhodu," prohlásil Černý.

Po přestupu v rámci bundesligy se rychle zabydleli v základní sestavě další reprezentanti Alex Král s Tomášem Čvančarou. "Myslím, že je to strašně důležité. Mohl jsem si teď vyzkoušet, jak náročná bundesliga je, jak kvalitní je. Pro celý náš (národní) tým je velice důležité, že jsme vytížení. Že budeme ještě lépe připraveni, abychom byli v nároďáku platní," dodal Černý.