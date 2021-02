Černý: Pro ZŠ kompletní zavření problém nebude, spíše pro rodiče

Praha - Uzavření prvních a druhých tříd v rámci opatření proti šíření nemoci covid-19 by pro samotné základní školy (ZŠ) neměl být problém. Potíže ale mohou nastat pro některé rodiče. Větší problémy by neměly nastat ani v případě potřebného vybavení pro distanční výuku. Na dotaz ČTK to dnes řekl předseda Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý.

Dosud děti navštěvovaly první a druhé třídy ZŠ a otevřeny byly také mateřské školy. Podle pátečního rozhodnutí vlády budou v následujících týdnech školy zcela zavřeny. Kvůli špatné epidemické situaci a šíření nových mutací koronaviru chce vláda na tři týdny výrazně snížit mobilitu lidí. Nová opatření mají platit od 1. března po tři týdny.

"Z pohledu základních škol by neměly vznikat větší problémy, protože z větší části jsou již uzavřené, takže s distanční výukou prvních a druhých ročníků neočekáváme problémy. Z pohledu mateřských škol to ale říct bohužel neumím," řekl Černý.

Potíže by mohly podle předsedy asociace nastat pro některé rodiče, jejichž děti mohly doposud do školy chodit. "Právě z pohledu rodičů by potíže vzniknout mohly, ale pro školy to problém nebude," řekl Černý.

Vzhledem k tomu, že byly školy zcela uzavřeny 11 dní již loni na podzim, neměly by vznikat problémy ani s technikou nutnou pro výuku na dálku. "Nevylučuji, že se individuální problémy objeví. Potom se budeme samozřejmě snažit pomoci, ale je to především na aktivitě ředitelů. Z vlastní zkušenosti vím, že při oslovení například nadací či firem, je možné pro tyto děti vybavení získat. Není to ze dne na den, ale důležité je být aktivní," řekl Černý.

Otevřeny zůstanou školky a školy pro děti, jejichž rodiče pracují ve složkách integrovaného záchranného systému (IZS), tedy například policisté či hasiči. "Základní školy pro IZS a další profese budou fungovat i nadále. Městské části jsou navíc připravené otevřít pro tyto profese i určené mateřské školy," řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic vláda od pondělí na tři týdny zpřísní pravidla pro volný pohyb lidí. Budou muset zůstávat ve svém okresu, platit ale budou výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřou se školky i zbývající otevřené školy a také další obchody, začít má zatím dobrovolné testování na koronavirus ve firmách. Zpřísní se pravidla pro zakrytí nosu a úst.