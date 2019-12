Černý pátek zvýšil tržby obchodů o desítky pct, slevy někdy sporné

Praha - Marketingová akce Černý pátek, takzvaný Black Friday, zvýšila meziročně tržby některým obchodníkům o desítky procent. Například e-shop Mall.cz prodal podle tiskové zprávy zboží v hodnotě 1,8 miliardy korun, meziročně o 50 procent více. Konkurenční internetový obchod Alza.cz dosáhl ve všech zemích, kde prodává, obratu 3,3 miliardy Kč, meziročně o 17 procent více. Obě firmy ale akce spustily s předstihem. Podle portálu Hlídač shopů se dlouhodobě monitorované velké e-shopy poučily a snaží se vyvarovat klamavých praktik.

V rámci Black Friday zákazníci podle mluvčí Mall Group Pavly Hobíkové nejčastěji kupovali vánoční dárky, výrobky do domácnosti, vánoční dekorace a čisticí prostředky pro vánoční úklid. O uplynulém víkendu byl největší zájem o hračky, malou bílou techniku a mobilní telefony.

Portál Hlídač shopů, který sleduje vývoj cen jednotlivých výrobků u největších firem na českém digitálním trhu, letos přidal do monitoringu dalších deset e-shopů. Zjistil například, že počet produktů narostl jak v celkové nabídce e-shopů, tak v Black Friday akci a reálná sleva kromě potravin je stále podstatně menší než uváděná.

Portál našel také u některých nově monitorovaných e-shopů stejné praktiky jako před lety u velkých e-shopů, navíc mají nově sledovaní více chyb v cenách produktů. Velká trojka - Alza.cz, CZC.cz a Mall.cz - si podle Hlídače shopů už dává "větší pozor a prakticky nekouzlí se slevami během Black Friday".

Například prodejce zahradní techniky Mountfield v jeden den podle hlídacího portálu zvedl cenu, aby zachoval stále stejně vysokou slevu. V Black Friday měl podle portálu 163 produktů s uváděnou 62procentní slevou, reálná ale byla 26 procent.

"Mall.cz již sice skoro vůbec nezvedá uváděnou původní cenu během Black Friday, ale ve velkém to dělají firmy, které na Mall.cz prodávají v rámci partnerského prodeje," uvedl portál Hlídač shopů. Podle mluvčí Mall.cz Hobíkové nešlo o záměr. "Podobné triky s navyšováním původní ceny, aby pak sleva vypadala větší, nepoužíváme a trváme na tom i u našich partnerů. Nabídku partnerských e-shopů, kterých se to týkalo, nyní z webu dočasně stahujeme," reagovala. Pokud by se to podle ní mělo v budoucnu opakovat, ukončí s těmito partnery spolupráci. Vyjádření dalších firem ČTK zjišťuje.

Česká obchodní inspekce (ČOI) podle svého mluvčího Jiřího Fröhlicha je o zjištění portálu Hlídač shopů informována. ČTK řekl, že informace zakládá podezření na klamavé obchodní praktiky a ČOI je posoudí jako podnět, který prověří.