Černý: Kapacity nemocnic nejvíc ohrožuje nedostatek personálu

Praha - Nakažených zdravotních sester je zhruba 7300 a lékařů téměř 3000. Nemocnice denně přijmou přes 720 nových pacientů s covidem-19, vážných případů přibude zhruba 130 denně. Novinářům to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Stále podle něj hrozí to, že bude ve druhé polovině listopadu téměř vyčerpaná kapacita nemocnic i poté, co se jich maximální počet změní na lůžka pro pacienty s covidem-19. Podle Černého je k maximu ještě dva až tři týdny.

"Kapacita jako celek se zdá dostačující, některé kraje už jsou ale na hranici existující kapacity," řekl k tomu národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý. Nejhorší situace je podle něj ve Zlínském, Karlovarském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. "Není to nedostatek lůžek ani techniky, ale výpadek personálu," dodal.

Další navýšení se podle Černého plánuje asi o 1500 lůžek intenzivní péče a 6000 lůžek s kyslíkem. Navíc se počítá se dvěma polními nemocnicemi, kam by ale měli směřovat méně závažné případy. Zastavená bude veškerá možná odložitelná péče, dříve budou propouštěni pacienti, kteří už v nemocnici být nemusí. Až pětina hospitalizací je podle Černého takzvaně sociální, přeloženi by měli být z lůžek akutní péče.

Koordinovat pacienty by měl dispečink veškeré lůžkové péče. Bude naplno fungovat od pondělí. "Hospitalizace dál porostou, ale zdá se, že zdaleka ne tak rychle rostou hospitalizace vážné," uvedl Dušek.