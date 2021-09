Černošice uložily Babišovi pokutu, podle TI to má přesah i do dotací

Černošice (u Prahy)/Praha - Městský úřad v Černošicích uložil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pokutu 250.000 korun. Podle názoru úřadu se předseda vlády dopustil přestupku proti zákonu o střetu zájmu tím, že ovládá média. Právu to řekl Václav Knotek, který premiéra ve správním řízení zastupuje. Babiš považuje rozhodnutí za nezákonné, podá odvolání. Podle protikorupční organizace Transparency International (TI) má rozhodnutí přesah také pro veřejné zakázky a dotace skupině Agrofert.

Černošický úřad, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije, vede s Babišem řízení o přestupku kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Premiér tvrdí, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů ztratil vliv na holding i na všechny společnosti do něj začleněné. Rozhodnutí černošického úřadu považuje za nezákonné. "Byl jsem dvakrát prošetřován za stejný skutek. To je porušení mých základních práv," sdělil ČTK.

Městský úřad v předchozím obdobném řízení v roce 2019 uložil Babišovi pokutu 200.000 korun. Středočeský krajský úřad jako odvolací orgán řízení zastavil, střet zájmů se podle něj neprokázal. Letos v lednu se na černošický úřad obrátila TI znovu s tím, že disponuje novými důkazy ve věci. Černošice proto zahájily nové přestupkové řízení.

Zástupci TI na dnešní tiskové konferenci v Praze ale odmítli Babišův argument o tom, že neměl být prošetřován dvakrát ve stejné věci. Nový podnět se podle nich týkal společnosti MAFRA Print ze skupiny Agrofert, která v původním řízení nefigurovala. Právní zásada by podle TI neměla být prolomena ani u dalších mediálních domů, protože se skutek ovládání médií Babišem liší v čase.

Podle vedoucího analytika TI Milana Eibla není verdikt úřadu překvapivý, ale je podle něho potvrzením dlouhotrvajícího porušování zákona. Ředitel protikorupční organizace Petr Leyer doufá, že se případ nakonec dostane ke správnímu soudu, aby byl definitivně rozhodnut. Babiš trvá na tom, že splnil všechny povinnosti vyplývající ze zákona. "Toto už je jen politická hra mých konkurentů," dodal premiér.

Městský úřad Černošice podle jednoho z úředníků zatím nepovažuje za nutné se k rozhodnutí vyjadřovat. Zuzana Žídková z odboru kanceláře středočeské hejtmanky dnes ČTK sdělila, že krajskému úřadu nebylo Babišovo odvolání proti rozhodnutí úřadu předloženo a ani mu není známo, zda takové odvolání bylo podáno. Lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání činí 30 dní, ve zvlášť složitých případech se prodlužuje na 60 dní," dodala.