Černochová: EU by mohla ČR proplatit až 80 procent vojenské pomoci Ukrajině

Praha - Česko by mohlo dostat z fondů Evropské unie proplaceno až 80 procent vojenské pomoci, kterou poslalo na Ukrajinu. Novinářům to dnes řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česká republika dosud do země bránicí se ruské agresi poslala nespecifikovanou pomoc zbraní a techniky za asi čtyři miliardy korun.

Jakou konkrétní pomoc Česko Ukrajině poskytlo, nechce ministerstvo z bezpečnostních důvodů komentovat. Podle neoficiálních informací a podle zpráv z fronty šlo o tanky, vrtulníky nebo raketomety. Podle Černochové je hodnota pomoci kolem čtyř miliard korun a většinu z ní by Česko mohlo získat z unijních fondů. "Máme asi osmdesátiprocentní úspěšnost uznání," poznamenala. Peníze by mohla Evropská unie začít vyplácet v příštích měsících.

"V pomoci chceme pokračovat dál, protože i to, jak se fronta v současné době vyvíjí, je důkaz toho, že přístup České republiky posílat vojenský materiál na Ukrajinu byl správný," řekla. Dodala, že Česko poskytuje i humanitární pomoc. "V minulých týdnech se tady léčilo několik frontových ukrajinských vojáků, kteří už byli vyléčení odvezeni zpět do vlasti," uvedla.

Ministryně poznamenala, že díky tomu, že Česko bylo jednou z prvních zemí, která na Ukrajinu zbraně posílala, mají české zbrojní firmy šanci na užší spolupráci s Ukrajinou. Připomněla, že v rámci pomoci Ukrajině může Česko čerpat z více fondů. Na letní dárcovské konferenci v Kodani se účastnické země shodly na uvolnění asi 36,5 miliardy korun. Peníze půjdou i na zvýšení výrobních kapacit vojenského materiálu ve prospěch Ukrajiny. Česko na konferenci představilo asi 50 průmyslových projektů, které je český obranný průmysl často ve spolupráci s Ukrajinci schopen v příštích měsících nebo letech realizovat.

Spojené státy také minulý týden oznámily, že Washington hodlá poskytnout Ukrajině a 18 dalším zemím dohromady dvě miliardy dolarů ve formě půjček a dotací na nákup amerických zbraní. Mezi těmito zeměmi má podle agentury AP figurovat i Česká republika. Podle Černochové zatím nejsou známé parametry tohoto fondu.

Černochová se dnes zúčastnila jednání sněmovního výboru pro obranu, který na uzavřeném jednání probral aktuální situaci na Ukrajině. Kvůli neveřejnosti představených informací nechtěla komentovat podrobnosti. Řekla, že poslední vývoj na frontě vypadá velice pozitivně. Od zpravodajců se na jednání členové výboru dozvěděli informace o postupu fronty i o možném budoucím vývoji. "Čeká nás samozřejmě zima, která je vždy ve válečných konfliktech poměrně rozhodující z hlediska toho, jaké má kdo zásoby, jaké má kdo podmínky proto, aby zimu na frontě přečkal," řekla. "Myslím si, že můžeme být v tomto ohledu mírně optimističtí," dodala. Vyzdvihla zároveň, co dosud Ukrajina dokázala. Je podle ní vidět, že když někdo bojuje za svou zemi a má osobní důvod, tak je jeho nasazení obrovské.