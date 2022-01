Černochová chce zřídit nový fond nebo zvýšit nábor vojáků

Praha - Ministryně Jana Černochová (ODS) chce předložit návrh zákona o investičním fondu pro obranu, který by umožnil garanci peněz na víceleté financování armádních nákupů. Fond by mohl začít fungovat koncem příštího roku nebo v roce 2024. Ministryně se inspiruje v době první republiky. Plánuje také ještě letos zvýšit nábor vojáků do armády nebo se zaměřit na výchovu školáků i učitelů. Černochová to řekla na dnešní tiskové konferenci, na které představila priority ministerstva obrany na letošní rok.

Černochová by považovala za ideální, aby ročně do armády přišlo 2000 nových vojáků, v současné době to podle ní je 500 až 800. Česko má nyní k dispozici celkem kolem 27.000 vojáků. Ministryně upozornila, že každý nový voják rozpočet stojí milion korun, je proto potřeba vyčlenit potřebné peníze.

Poukázala na to, že dnešní doba náboru do bezpečnostních sborů přeje, nechce ji proto promeškat. S rekrutací by mělo pomoct nové virtuální náborové středisko, přes které bude možné například domluvit videokonferenci s náborářem, bude ale obsahovat i on-line prezentaci jednotlivých částí armády.

Nová vláda začlenila do programového prohlášení slib, že ČR bude v roce 2025 vydávat dvě procenta HDP. Černochová poznamenala, že nejde pouze o závazek učiněný Českem v rámci NATO, ale i o vnitřní dluh resortu, který přesahuje 100 miliard korun. Návrh rozpočtu na příští rok od bývalého ministerstva financí počítal s výdaji na obranu 92 miliard korun a v roce 2024 s růstem na 109,5 miliardy korun, což by bylo asi 1,6 procenta HDP.

S financováním velkých zakázek má pomoct obranný fond. Černochová ho chce zřídit v podobě, v jaké ho mělo Československo za první republiky. Umožní podle ní armádě garantovat dostatek peněz na víceleté financování velkých projektů. Po začátku akvizičního procesu budou peníze ve fondu jen virtuální. Když se bude blížit dokončení, ministerstvo financí potřebné peníze převede. Nyní Černochová o podrobnostech jedná s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), s nímž chce návrh zákona předložit.

Při přípravě zakázek se chce také zaměřit na realistické plánování nebo na přípravu aktuálních marketingových průzkumů. Dosud je úředníci zpracovávali na počátku akvizice, po několikaleté přípravě zakázky tak byly zastaralé. Černochová poznamenala, že například marketingový průzkum na nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) je z roku 2015, ceny se od té doby výrazně zvýšily. Nákup nových BVP, který je největším armádním nákupem v novodobé historii, označila za prioritu. Chce si ale nechat zpracovat analýzu nových kroků, hotová by mohla být do tří měsíců.

Dokončit chce i další klíčové modernizační projekty. Poznamenala, že současná vláda bude muset také rozhodnout o budoucnosti ochrany vzdušného prostoru po roce 2027, kdy skončí pronájem švédských stíhacích letounů Gripen. Za klíčové označila i projekty v nových oblastech, kterými jsou třeba kvantová technologie nebo robotické prostředky.

Připravit dále plánuje novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, který je podle ní přísnější než evropské směrnice. Akviziční proces chce zrychlit a zjednodušit. Podporu slíbila i zbrojnímu průmyslu například garancí státu pro financování obranných vývozů a podporou prodeje formou mezivládních dohod.

Zaměřit se chce i na výchovu žáků k obraně státu. Do besed ve školách by chtěla zapojit třeba bývalé profesionální vojáky. Vytvořit plánuje také novou koncepci péče o válečné veterány. Spolupracovat na ní chce s Eduardem Stehlíkem, který v minulosti na odboru pro válečné veterány působil.

Proti covidu je očkováno přes 90 procent příslušníků armády

Očkování proti covidu-19 má aktuálně přes 90 procent příslušníků armády. Na variantu omikron je podle ní obrana připravena. Ministryně v té souvislosti ocenila, jak její úřad epidemii zvládá. Ohledně možného navýšení počtu vojáků pomáhajících v nemocnicích s covidem čeká Černochová na případné požadavky dalších členů vlády.

V souvislosti s covidem vyzdvihla Černochová práci plukovníka Petra Šnajdárka, který se podílí na tzv. Chytré karanténě, či generála Václava Vlčka z velitelství pro operace. "Je to náš resort, který je díky tomu, že má velmi schopné lidi, schopný být moderátorem všech Teček, čteček, debat o trasování," uvedla. Armádní experti podle ní zajišťovali i věci, které mělo mít na starosti ministerstvo zdravotnictví, ale nezajistilo je.

Armáda je připravena na vše, i na variantu omikron, dodala Černochová. "Jsme připraveni v rámci resortu řešit to prací z domova. U armády to není úplně možné, tam je to očkování, testování a dodržování všech podmínek," uvedla. Příslušníků armády je aktuálně očkováno více než 90 procent, doplnila Černochová.

Předchozí vláda ANO a ČSSD v prosinci schválila, že vojáci mohou pomáhat s epidemií covidu-19 až do konce června tohoto roku. Opatření by jinak platilo jen do konce roku 2021. Nařízení umožňuje k pomocným pracím v nemocnicích a v sociálních zařízeních zatížených pandemií vyslat až 900 vojáků. Dalších 150 vojáků lze nasadit souvislosti s testováním na koronavirus. "Pokud bude zapotřebí změnit toto číslo, předpokládám, že se na nás obrátí kolegové a budeme to řešit," uvedla dnes Černochová.

Politickými náměstky budou Blažkovec a Šulc, skončil Klučka

Politickými náměstky Černochové na ministerstvu obrany budou Daniel Blažkovec (za STAN) a František Šulc (za ODS). Černochová to řekla na dnešní tiskové konferenci. V čele ministerstva skončil náměstek Lukáš Klučka, který dosud vedl sekci správy a řízení organizací ministerstva obrany. Nahradil ho náměstek Filip Říha, který zároveň vede sekci právní a majetkovou, řekla Černochová ČTK. Změna souvisí s plánovaným masivním převodem pozemků mezi Vojenskými lesy a statky (VLS) a Lesy ČR, který nová vláda zastavila.

Blažkovec je podle Černochové nestraníkem za Starosty a nezávislé (STAN). Od roku 2002 působil na ministerstvu zahraničí jako vládní rada v oboru ekonomické diplomacie, česká diplomacie ho vyslala na svá zastoupení v Šanghaji, v Hongkongu nebo v Abú Zabí. "Jsem velmi ráda, že ten tým tady v resortu pan inženýr rozšíří. Jakmile si tento týden vyřeší agendu na ministerstvu zahraničních věcí, tak bude tady k dispozici," poznamenala.

Šulc na ministerstvu obrany působil například za ministrů Alexandra Vondry nebo Vlastimila Picka, vedl mimo jiné kabinet ministra nebo jeho poradce. V minulosti pracoval jako novinář v několika médiích. Po odchodu z ministerstva obrany působil jako konzultant a podnikatel. Podle serveru Novinky.cz může kvůli jeho dosavadnímu podnikání v oblasti obranného průmyslu hrozit střet zájmu.

Černochová ihned po svém příchodu odvolala z funkce dosavadního politického náměstka Vladimíra Müllera.

Klučka na pozici náměstka zastupoval Kateřinu Blažkovou, která odešla na mateřskou dovolenou. "Vzhledem k tomu, že jsme potřebovali jasnou koordinaci mezi Vojenskými lesy a mezi Lesy České republiky, tak abychom napravili některé škody, které v minulosti připravoval tento resort a i pan Klučka, tak asi nebylo úplně efektivní, aby u toho byl on, protože je skutečně zapotřebí některé věci nastavit úplně novým směrem, novým způsobem," řekla Černochová ČTK.

Černochová se s Marianem Jurečkou, který byl pověřen řízením ministerstva zemědělství, na konci roku rozhodli odložit směnu majetku mezi Lesy ČR a VLS, kterou schválila bývalá vláda a která měla platit od ledna. Směnu podle ministrů provázely pochybnosti. V následujícím půl roce chtějí oba resorty upřesnit seznam pozemků, které si měly tyto státní podniky vyměnit. Původní směna se týkala desítek tisíc hektarů.

"I Armáda České republiky říkala, že pro ně jsou důležité směny pozemků, které se týkají výcviku, ale zbytek vůbec není v jejich zájmu," řekla dnes ministryně. I kvůli směně skončili ředitelé obou podniků Petr Král (VLS) a Josef Vojáček (Lesy ČR).

Klučku na postu náměstka vystřídal Říha, který vede sekci právní a majetkovou. V minulosti byl z pozice náměstka pro vyzbrojování odpovědný za přípravu velkých modernizačních projektů, ve funkci musel ale skončit kvůli kritice zakázek, u kterých úřad na počátku uvedl nižší předpokládanou cenu, než jaká nakonec byla reálná. Říhu tehdy Černochová jako předsedkyně sněmovního výboru pro obranu opakovaně kritizovala, nelíbil se jí ani jeho návrat na obranu do jiné pozice náměstka.

"Pan Říha je právník, což v tuto chvíli je velmi dobrý vklad pro to, aby člověk, který tady v minulém volebním období působil, který zná tu agendu, tak aby nám pomohl nám se v těch problémech zorientovat," uvedla dnes Černochová k rozhodnutí pověřit Říhu vedením správy a řízení organizací ministerstva obrany.