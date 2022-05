Černoch k prvnímu gólu na MS: Někdy je to o štěstí, tak to bylo i tady

Tampere - Hned první start na světovém šampionátu ozdobil gólem útočník hokejové reprezentace Jiří Černoch, když v sobotním duelu s Velkou Británií zvyšoval na 4:0. Vedle něho se navíc střelecky prosadil i Jakub Flek, čtvrtá útočná formace tak naznačila své možnosti.

Černoch i Flek dali oba typické "ošklivé" góly. Černoch z dorážky poté, co velkou šanci neproměnil Jiří Smejkal, Flek po teči bruslí. "Většinu gólů dávám z dorážek nebo z první. Vím, kam mám jet. Někdy to je o štěstí, teď to přesně tak bylo, puk se odrazil přímo ke mně. Tohle je můj styl hokeje," pousmál se Černoch v rozhovoru s novináři.

"Ale přesně tohle je potřeba. Kolikrát jsou ty špinavé góly nejdůležitější. Je jedno, jak to tam spadne. Fakt často se mi stává, že jsem samá modřina, nejen z práce kolem branky soupeře, i ze zblokovaných střel. Ale mě tohle spíš nabudí. Nevadí mi někde dostat ránu, s tím se musíte prostě nějak poprat," popisoval Černoch.

"Jako formace tam máme určité úkoly, co bychom měli dělat. Máme v týmu roli, že máme brát energii soupeři. A jestli dáme i nějaké góly, to je takový bonus, něco navíc," dodal Černoch.

Přiznal, že před utkáním trochu bojoval s trémou. "Nervozitka tam byla. Já jsem však nervózní před každým zápasem, tak mi to ani nepřijde. Nebylo to takové, že bych byl vyklepaný, ale spíš to byla taková ta zdravá nervozita. Čekal jsem, že to na mě sedne víc. Bylo to relativně v pohodě," přiblížila pětadvacetiletá opora extraligových Karlových Varů.

Tuší, že ve druhém utkání proti Švédům půjde o zcela jiný zápas, než národní tým sehrál s Brity (5:1). "Rozhodně nás čeká těžší soupeř, pro nás to bude asi mnohem těžší se vyrovnat s jejich hokejem. Ale víme, jak budou hrát, my se na to nachystáme a bude jen na nás, jestli zvládneme plnit, co máme. Rozhodně ty jejich přesilovky budou o něčem jiném. Rozhodnou s nimi detaily, možná právě hra v nestandardním počtu," přemítal Černoch.

"Hráli jsme ale se Švédy teď v poslední době dvakrát, tak nějak víme, co na ně platí. Bude to strašně těžký soupeř a ve hře zase důležité tři body do tabulky," dodal.

vov nkr