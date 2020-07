Cermat: Každý pátý žák 9. třídy si podal přihlášku na gymnázium

Praha - Každý pátý žák 9. třídy si podle Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) podal přihlášku na gymnázium, nejvíce v Praze a ve Zlínském kraji, nejméně na Karlovarsku a Plzeňsku. Vyplývá to z údajů o letošních přijímacích zkouškách na střední školy, které Cermat zveřejnil. Letos se na střední školy hlásilo téměř 94.000 dětí, do čtyřletých oborů jich směřovalo přes 69.000 a 60 procent z nich na střední odborné školy. Loni se na střední školy hlásilo asi o 4000 dětí méně. Cermat jednotné přijímací zkoušky organizuje.

Při započtení i žáků z 5. a 7. tříd je podíl budoucích gymnazistů ještě vyšší. "Podíl žáků, kteří si podali alespoň jednu přihlášku na gymnázium je nejvyšší v Praze (54 %), dále v kraji Jihomoravském (50 %) a Středočeském (48 %). Na opačném pólu je, mimo jiné i kvůli neexistenci šestiletých gymnázií, kraj Pardubický, kde na gymnázium směřovalo pouze 34 procent uchazečů, dále kraj Ústecký (36 %) a Karlovarský (38 %)," uvedl Cermat.

Na šestiletá a osmiletá gymnázia se hlásilo téměř 25.000 dětí. V Praze chce na osmileté gymnázium třetina žáků pátých tříd. V ostatních krajích je zájem výrazně menší, ve druhém Královéhradeckém kraji je to 18,2 procenta. Jen každý desátý chce na osmileté gymnázium v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Nejvíc sedmáků hlásících se na šestiletá gymnázia má opět Praha a Královéhradecko. Nejméně jich je v Pardubickém kraji, kde žádné šestileté gymnázium není, a hlásit se tak musí mimo region. Méně než procento žáků směřuje na šestiletá gymnázia také v Ústeckém kraji.

Velmi mírně se meziročně zvýšil podíl žáků hlásících se na čtyřletá gymnázia. Nejvíc zájem o ně rostl na Vysočině a v Moravskoslezském kraji. Klesal jen v Karlovarském a Pardubickém kraji.

Více než tři čtvrtiny dětí po základní škole směřují na čtyřletý studijní obor. "Obecně došlo meziročně k velmi mírnému nárůstu podílu přihlášených do čtyřletých oborů na populaci žáků 9. ročníků ZŠ, což se nejvýrazněji projevilo v kraji Olomouckém a Královéhradeckém," píše se v dokumentu. Naopak klesl jejich podíl jen v Jihočeském a Moravskoslezském kraji.

Z 69.000 dětí si přes 60 procent podalo přihlášky na střední odborné školy. Nejvyšší je tento podíl v Ústeckém a Karlovarském kraji, nejnižší v Praze, na jižní Moravě a ve středních Čechách. Na maturitní obory učilišť chce nejvíc dětí ve Zlínském kraji a na Vysočině, v Pardubickém a Jihomoravském kraji. Nejméně dětí chce studovat na učilištích v Karlovarském kraji (7,2 %), dále v Praze a Středočeském kraji. V průměru za celou ČR je to asi každý desátý.

Zájemci o maturitní obory dělali v polovině dubna jednotné maturitní zkoušky z češtiny a matematiky, termíny se letos kvůli koronaviru posunuly a místo dvou pokusů měli žáci jen jeden.

Mezi průměrnými výsledky dětí z různých krajů jsou rozdíly až 21 procentních bodů. Nejlepší průměrné hodnocení mají děti z hlavního města, nejhorších výsledků dosahovali zájemci o maturitní obory v Ústeckém kraji.

Praha je nejbohatším regionem Česka, naopak Ústecký či Karlovarský kraj patří mezi nejchudší. Někteří odborníci upozorňují na to, že systém přijímacích zkoušek zvýhodňuje uchazeče ze sociálně lépe postavených rodin, které dětem zajistí dobrou přípravu na zkoušky. Pro úspěšné zvládnutí je podle nich výhodou, když se děti seznámí s tím, jak vyplňovat testové formuláře. Když jim rodiče nezaplatí přípravný kurz, kde se to naučí, jejich šance na přijetí jsou nižší, zejména na víceletá gymnázia. Kritizovala to i Česká školní inspekce nebo ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Do budoucna by proto chtěli usilovat o to, aby o dalším vzdělávání dítěte rozhodovaly spíše jeho dovednosti a obecné studijní předpoklady než výsledky testu z češtiny a matematiky. Kritici nynějšímu systému kromě toho vyčítají i velkou administrativní zátěž pro školy.

Počet uchazečů na různé typy škol v letech:

2017 2018 2019 2020 Čtyřletá gymnázia 16.743 16.824 17.453 18.632 Šestiletá gymnázia 4520 5120 5603 5558 Osmiletá gymnázia 18.379 18.838 19.550 19.296 Střední odborné školy (čtyřleté) 44.457 45.338 46.622 50.094 Střední odborná učiliště (s maturitou) 8583 8295 8322 8612 Nástavby 5668 5415 5023 5470

zdroj: Cermat

Počet uchazečů na různé typy škol v krajích:

Celkem 4leté obory 8leté gymnáz. 6leté gymnáz. 4leté gymnáz. SOŠ SOU nástavby Celkem 93.931 69.068 19.298 5565 18.634 50.104 8613 5470 Hl.město Praha 20.226 12.789 5124 2313 3411 9218 1175 650 Jihočeský 5725 4409 1038 278 1094 3185 532 410 Jihomoravský 11.686 8264 2396 1026 2409 5509 1222 593 Karlovarský 2166 1615 512 39 263 1320 136 103 Vysočina 4496 3579 783 134 996 2464 489 320 Královéhradecký 5788 4319 970 499 939 3430 368 201 Liberecký 3668 2942 668 58 692 2158 238 260 Moravskoslezský 9939 8104 1400 435 2267 5737 974 636 Olomoucký 6140 4660 1122 358 1181 3266 567 478 Pardubický 5461 4567 894 0 972 3301 576 347 Plzeňský 5157 3856 984 317 693 2896 538 398 Středočeský 10.024 7166 2803 55 1954 4872 609 606 Ústecký 6484 5383 1028 73 1026 4136 542 341 Zlínský 6151 5242 781 128 1514 3541 806 347

zdroj: Cermat