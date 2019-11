ČEPRO: Spolehlivý strategický partner pro celý trh

Specifická role společnosti ČEPRO, která letos oslavila 25 let samostatné existence, vytváří jedinečné podmínky pro obchodní úspěch i fungování celého trhu s pohonnými hmotami. Od roku 2010 posílila tato firma státní rozpočet na dividendách o téměř šest miliard korun.

Vraťme se o pár let zpátky. Když byly v roce 2016 kvůli haváriím postupně odstaveny obě domácí rafinérie, dostala firma ČEPRO příležitost naplnit svou strategickou úlohu a podílet se na nouzovém zásobování trhu s pohonnými látkami. Díky kombinaci vlastního nákupu benzínu a nafty ze zahraničí a naskladnění společností Unipetrol se podařilo největší odstávku rafinérských kapacit za posledních patnáct let překonat. ČEPRO tak úspěšně prokázalo svou klíčovou úlohu subjektu zabezpečujícího stabilitu zásobování trhu s pohonnými látkami v České republice. „Podnik v té době zvládl bez navýšení kapacit odbavit o 187 procent více vlakových zásilek ve srovnání s předchozím rokem, celkem 764 souprav,“ upřesňuje Jan Duspěva, generální ředitel ČEPRA.

Tato událost potvrzuje dlouhodobou schopnost společnosti vyhledávat na trhu zajímavé obchodní příležitosti a přizpůsobovat se změně situace. Poslední čtyři roky generuje zisk přesahující jednu miliardu korun, což je nejvíce v historii firmy. Kromě velkoobchodního prodeje a skladování produktů z ropy úspěšně rozvíjí i síť čerpacích stanic EuroOil, která nyní čítá 202 pump po celé republice.

Jedním z dobrých příkladů zajímavé obchodní spolupráce je skladování paliv pro německou správu hmotných rezerv. „Klienti oceňují především kvalitu dodávaných pohonných hmot – vždyť v provozu provedeme sami nebo prostřednictvím nezávislé agentury přes 50 tisíc kontrolních odběrů ročně,“ doplňuje Jan Duspěva.

Další klíčovou úlohou je ochrana strategických zásob pro Správu státních hmotných rezerv České republiky, stejně jako zabezpečení nezbytných dodávek v době vyhlášení krizového stavu. Významnou roli sehrálo ČEPRO při přeskladnění nouzových zásob motorové nafty ze Spolkové republiky Německo do ČR.

Firma aktivně reaguje na dynamické změny trhu. Ve skladech aktuálně probíhá projekt ke zvýšení efektivity údržby a provozu. Nové výdejní lávky na pohonné hmoty, které se staví v Loukově, již budou fungovat jako plně automatizované, navíc s těmi nejvyššími požárními a bezpečnostními standardy. Lepší technologie v celé Evropě nejsou.

V horizontu několika měsíců až let se rozběhnou nové projekty v maloobchodu zaměřené na e-commerce nebo alternativní paliva. Stále více partnerů se zapojuje do projektů Dodavatelských čerpacích stanic nebo certifikovaného velkoobchodu. Garance kvality, převzetí záruk a pojištění, optimalizace logistiky, to vše jsou věci, které v tomto byznysu hrají stále větší roli.

Listopad je pro společnost ČEPRO ve znamení charity – každý rok na pumpách EuroOil probíhá sbírka pro Vojenský fond solidarity. Ten se stará o válečné veterány, sirotky a rodiny padlých vojáků v zahraničních misích. „Pomáháme těm, kteří každý den brání naši svobodu. Málo si uvědomujeme, že pocit bezpečí, který nyní máme, není zadarmo,“ upozorňuje Jan Duspěva a dodává, že prodej vlčích máků, symbolu Dne veteránů, přináší každoročně kolem sta tisíc korun. Společenská odpovědnost se promítá také do šetrného přístupu k životní-mu prostředí, transparentních obchodních vztahů a práce se zaměstnanci.

Současná stabilita a připravenost jsou nezbytnými podmínkami k tomu, aby společnost ČEPRO plnila svou strategickou roli i v příštích 25 letech existence.