Čepované zelené pivo bude na oslavu otevření hospod

Brno - O téměř sedm týdnů později letos lidé ochutnají zelené pivo, které brněnský pivovar Starobrno již popatnácté uvařil původně pro letošní Zelený čtvrtek. Pivovar sudy se zelenou třináctkou dodá restauracím tak, aby ji mohly nabídnout v první den obnoveného provozu po rozvolnění pravidel proti šíření koronaviru. Pivovar o tom informoval v tiskové zprávě.

"Epidemiologická situace neumožňovala konzumaci zeleného piva tak, jak byli v minulosti pivaři zvyklí, tedy společně v hospodách nebo na zahrádkách," uvedl obchodní ředitel pro gastronomii Pavel Slavík.

Zelené pivo jako velikonoční třináctistupňový speciál letos ve Starobrně navařili už popatnácté. Vzhledem k uzavření hospod a restaurací 14. března ale nebylo možné jej rozvézt na Zelený čtvrtek, který připadal na 9. dubna. Speciál proto zůstal uskladněný v tancích a do jednotlivých lokálů jej pivovar zaveze do pondělního otevření. K dostání bude čtyři dny, tedy až do čtvrtka 29. května.

Autorem receptury, kterou Starobrno už patnáct let drží, je bývalý sládek Petr Hauskrecht. Pivovar v posledních letech drží jeho množství na 5000 hektolitrech.

Recept na třináctistupňový speciál znají jen čtyři lidé. Vaří se ze speciálního světlého ječného sladu, žateckého chmele poloraný červeňák a v přesně daný okamžik se do mladinové pánve přidává speciální bylinný výluh. Pivovar prozrazuje pouze to, že jeho součástí je kopřiva a na jednu 500litrovou várku je zapotřebí asi pět litrů.

Pivovar Starobrno je součástí skupiny Heineken. Jde o třetí největší českou pivovarnickou skupinu, její zisk stoupl v roce 2017 zhruba o 23 procent na 206,4 milionu korun. Tržby Heinekenu klesly podle výroční zprávy o 1,7 procenta na 3,13 miliardy korun. Výroční zprávu za rok 2018 pro Českou republiku skupina zatím nezveřejnila. Do skupiny patří kromě Starobrna i pivovary Krušovice a Velké Březno. Jednotlivé pivovary samostatné výsledky neuvádějí.