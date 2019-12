Ceny v průmyslu rostly v listopadu o 0,9 pct,v zemědělství klesly

Praha - Ceny průmyslových výrobců v Česku letos v listopadu meziročně vzrostly stejně jako v říjnu o 0,9 procenta. Stouply ceny ve stavebnictví a službách, ale v zemědělství po 13 měsících růstu klesly o 2,1 procenta. Uvedl to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

"Data za listopad naznačují, že by se v české ekonomice měly snižovat inflační tlaky související s cenami potravin," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Výrobní ceny by si přitom podle něj měly tuto tendenci udržet i do prvního pololetí roku 2020. "V roce 2020 by k nižšímu růst výrobních cen měl přispět také pomalejší růst české ekonomiky a zmírnění tempa růstu mezd," dodal.

Analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková očekává, že průměrný růst cen výrobců v letošním roce bude 2,8 procenta. "Příští rok očekáváme, že zásluhou vysoké srovnávací základny z letošního roku porostou meziročně ceny jen velmi pomalu okolo 0,5 procenta," dodala.

U zemědělských výrobců nejprve od letošního července zpomaloval meziroční růst cen až na říjnových 0,4 procenta, v listopadu pak přišel pokles. "Ceny klesly převážně v rostlinné výrobě, a to o více než sedm procent, například u zeleniny byly nižší o 25 procent," sdělil vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ Jiří Šulc. "V živočišné výrobě vzrostly ceny jatečných prasat, drůbeže a vajec," doplnil.

V průmyslu také v předchozích měsících zpomaloval meziroční růst cen. Na rozdíl od zemědělství ale u průmyslových výrobců pokračoval růst i v listopadu, navíc se udržel na říjnové úrovni. Zvýšily se například ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,7 procenta nebo ceny potravin a tabáku o 3,5 procenta. Snížily se naopak ceny chemických látek a výrobků, a to o devět procent.

Ve stavebnictví a u poskytovatelů tržních služeb pro podniky pokračovalo v listopadu zpomalování růstu cen. Ceny stavebních prací se zvýšily o 4,7 procenta proti říjnovým 4,8 procenta a ceny služeb stouply o 2,2 procenta proti růstu o 2,3 procenta v říjnu. Vzrostly třeba o šest procent ceny za služby v oblasti zaměstnání.

Meziměsíčně v listopadu stouply jenom ceny stavebních prací o 0,2 procenta. Ceny zemědělských výrobců se snížily o dvě procenta a ceny průmyslových výrobců o 0,1 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily.