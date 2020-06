Ceny Thálie se udělí v listopadu, ocení samostatně loutkáře

Praha - Ceny Thálie za nejlepší jevištní výkony na českých divadelních scénách se budou předávat 14. listopadu v Národním divadle. Oproti loňskému roku, který už také přinesl do udílení cen změny, budou mít letos samostatné vítěze alternativní a loutkové divadlo. Novinářům to řekl prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.

Pořádající Herecká asociace Ceny Thálie nově udílí za výkony během divadelní sezony, nikoli roku, jak tomu bylo dříve. Podzimní ocenění by tak mělo být za období červen 2019 až červen 2020. Kvůli předčasnému uzavření divadel při vládních opatřeních proti šíření koronaviru mohou poroty Cen Thálie přeřadit titul z právě končící sezony do té příští a hodnotit ho až v dalším ročníku ocenění. Přeřazení by se mělo týkat výjimečných inscenací, ve kterých se očekává mimořádný výkon. Může se tak stát i v případě, že titul některý porotce viděl, ale zbývající porota ho vidět nestihla. Podle Kepky se to bude týkat asi tří titulů.

Ceny Thálie mají i kategorii za celoživotní mistrovství, v každém ze čtyř tradičních oborů může být udělena jen jedna cena, v činohře dvě, jak v mužské, tak v ženské kategorii. Loni cenu dostali herec Ladislav Mrkvička a pěvkyně Gabriela Beňačková a nově vzniklá Česká akademie divadelníků udělila i novou cenu za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, dostal ji Zdeněk Svěrák.

V Cenách Thálie se jevištní výkony hodnotí ve čtyřech tradičních oborech činohra, opera, muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry a balet, tanec a pohybové divadlo. V každém oboru se hodnotí mužský a ženský výkon zvlášť. Od loňska přibylo udílení ceny za mimořádný jevištní výkon v oboru alternativního a loutkového divadla. Loni měla jediného laureáta, obdržel ji Milan Hajn za roli Bílého tesáka v inscenaci Divadla DRAK Hradec Králové. Od letošního ročníku bude cena rozdělena na alternativní a loutkové divadlo, v obou oborech ale bude udělena jen jedna cena.

Herecká asociace pořádá mimo jiné i dabingové Ceny Františka Filipovského. Kepka dnes řekl, že cenu za celoživotní mistrovství v dabingu dostane Alfréd Strejček.