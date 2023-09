Ceny ropy se zvyšují, vliv mají obavy z nízké nabídky suroviny před zimou

Londýn/New York - Ceny ropy se uprostřed týdne zvyšují, dnes odpoledne přidávaly zhruba dvě procenta s tendencí dál se zvyšovat. Vliv mají zejména obavy z nízké nabídky suroviny před zimou, produkci totiž omezily dobrovolné škrty v těžbě, k nimž přistoupila Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci, což je skupina označovaná OPEC+.

Cena severomořské ropy Brent krátce po 17:00 SELČ zdolala 96 dolarů a později se dostala k 97 dolarům za barel. Vykazovala tak růst o více než tři procenta, uvedla agentura Reuters. Americká lehká ropa WTI si ve stejnou dobu připisovala přes tři procenta a prodávala se za bezmála 93,70 dolaru za barel.

"Dokud nebude přijato rozhodnutí o zvýšení produkce, zůstane globální trh s energiemi napjatý a během této doby je riziko výrazné korekce stále relativně nízké," řekl analytik Ole Hansen ze společnosti Saxo Bank.

Saúdská Arábie a Rusko, které patří do skupiny OPEC+, prodloužily dobrovolné snížení produkce dohromady o 1,3 milionu barelů denně až do konce letošního roku. Trhy se zároveň obávají, že by zásoby ropy ve Spojených státech v klíčovém překladišti Cushing v Oklahomě mohly klesnout pod minimální provozní úroveň. Úterní údaje však ukázaly, že zásoby ropy v USA v minulém týdnu vzrostly asi o 1,6 milionu barelů, zatímco analytici očekávali pokles, a to zhruba o 300.000 barelů.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent listopad 96,90 93,96 New York - NYMEX WTI listopad 93,70 90,39