Ceny ropy se dál zvyšují, konflikt na Ukrajině vyvolává obavy o dodávky

Londýn - Ceny ropy dnes na světových trzích pokračují v silném růstu. Obavy z možného přerušení dodávek po ruské invazi na Ukrajinu a souvisejících sankcích převážily nad dopady rozhovorů o koordinovaném uvolňování světových zásob ropy.

Krátce před 11:00 SEČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 3,9 procenta zhruba na 101,80 dolaru za barel. Minulý týden se cena Brentu dotkla sedmiletého maxima 105,79 dolaru za barel. Cena americké lehké ropy WTI si připisovala 3,2 procenta a pohybovala se kolem 98,80 dolaru za barel.

K ukrajinskému hlavnímu městu se dnes přiblížil obrovský ruský vojenský konvoj. Jednání o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou zatím nedosáhla průlomu. Ekonomická izolace Ruska se nadále zhoršuje a největší námořní dopravce Maersk dnes oznámil, že v obou směrech zastaví kontejnerovou přepravu do Ruska.

"Křehká situace na Ukrajině a sankce proti finančnímu a energetickému sektoru uvalené na Rusko budou udržovat energetickou krizi a ceny ropy v nejbližší době nad 100 USD za barel a možná i výše, pokud konflikt bude nadále eskalovat," uvedla analytička firmy Rystad Energy Louise Dicksonová.

Odběratelé ruské ropy se potýkají s potížemi kvůli platbám a dostupnosti plavidel. Na vině jsou rovněž sankce vůči Rusku.

Náladu na trhu však podpořilo, že Spojené státy a jejich spojenci jednají o koordinovaném uvolnění zásob ropy. Chtějí tak zmírnit narušení dodávek. Uvolnění by mohlo činit 60 až 70 milionů barelů, uvedla média.

Dnes se také mimořádně schází členové Mezinárodní agentury pro energii (IEA), aby projednali, jakou roli mohou hrát při stabilizaci trhu s ropou.

Rusko vyváží denně čtyři až pět milionů barelů ropy a dva až tři miliony barelů rafinovaných produktů.

Ve středu se také schází Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, což je skupina známá jako OPEC+. Očekává se, že skupina se bude držet svých plánů a že od dubna zvýší dodávky ropy na trh o dalších 400.000 barelů denně.

Evropská unie se také připravuje na případné přerušení dodávek zemního plynu z Ruska, což by mohla být jedna z možných odvetných sankcí Moskvy. Rusko ale zatím nedalo najevo, že by mělo v úmyslu přerušit dodávky plynu, jeho tok po invazi dokonce zvýšilo. Rusko se na celkových dodávkách plynu do Evropy podílí zhruba třetinou. Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla, že EU může bezpečně přečkat tuto zimu, i když rizika přetrvávají.

Ruský útok na Ukrajinu zdůraznil závislost EU na ruském zemním plynu a donutil unijní země přehodnotit svou národní energetickou politiku. Ukrajina je tranzitní trasou pro zhruba třetinu dodávek ruského plynu do Evropy. Evropská komise (EK) má příští týden vypracovat strategii zaměřenou na snížení závislosti na největším dodavateli plynu do Evropy. Německo již kvůli invazi přehodnotilo svou energetickou politiku a evropští ministři vyzvali k urychlení projektů, které mohou snížit závislost na ruských fosilních palivech.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent květen 101,81 97,97 New York - NYMEX WTI duben 98,82 95,72