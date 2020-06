Ceny ropy rostou po jednání monitorovacího výboru OPEC+

Londýn - Ceny ropy dnes rostou. Pomohlo jim jednání monitorovacího výboru Organizace zemí vyvážejících ropu a jejích spojenců, na kterém hodnotil vývoj trhu s ropu. Obchodníci však zůstávají znepokojeni kvůli dalším případům nemoci covid-19 v některých částech USA a Číny.

V 18:00 SELČ cena severomořské ropy Brent stoupla o 1,7 procenta na 41,40 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražila o dvě procenta na 38,71 dolaru za barel.

Ministerský monitorovací výbor OPEC+ se dnes sešel, aby zhodnotil rekordní škrty v dodávkách ropy a plány zemí jako Irák a Kazachstán zlepšit dodržování kvót. Skupina se dohodla na výrazném snížení těžby od 1. května, aby podpořila ceny ropy, které se prudce propadly kvůli nízké poptávce v době pandemie.

Tento měsíc země odsouhlasily, že prodlouží dohodu o rekordním snížení těžby o 9,7 milionu barelů denně do konce července. Poté by měly těžbu mírně navýšit. Podle agentury Reuters se dnes výbor dohodl, že se znovu sejde 15. července, a zatím se nevyjádřil k tomu, zda doporučuje udržet současnou úroveň těžby až do konce srpna.

Podle analytiků růst cen ropy brzdí obavy z dalšího vývoje poptávky po pohonných hmotách, protože nové případy nemoci covid-19 přiměly Peking rušit lety a zavřít školy. Prudký růst případů také hlásí některé státy USA, jako Texas, Florida či Kalifornie.

Náladu zhoršuje také vládní statistika, která ukázala, že zásoby ropy v USA se zvýšily na nový rekord. Zásoby benzinu a destilátů jsou však nižší, což naznačuje, že poptávka se zvyšuje.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent srpen 41,40 40,71 New York - NYMEX WTI červenec 38,71 37,96