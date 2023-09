Ceny ropy mírně klesají, Brent se však drží nad 90 dolary za barel

Londýn/New York - Ceny ropy se dnes mírně snižují. Severomořská ropa Brent se nicméně drží nad hranicí 90 dolarů za barel, kterou minulý týden překonala poprvé za deset měsíců. Kolem 17:30 SELČ vykazoval Brent pokles o zhruba čtvrt procenta na 90,4 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela 0,4 procenta na 87,2 dolaru za barel.

Minulý týden ceny ropy rostly poté, co Saúdská Arábie a Rusko oznámily, že se rozhodly prodloužit dobrovolné snížení dodávek suroviny na trh celkem o 1,3 milionu barelů denně až do konce letošního roku. Tento krok odsunul do pozadí přetrvávající obavy ohledně vývoje čínské ekonomiky. Dodávky ropy by navíc mohly narušit bouře a záplavy v Libyi.

V centru pozornosti investorů jsou nyní údaje o srpnovém vývoji spotřebitelských cen ve Spojených státech, které ve středu zveřejní americké ministerstvo práce. Investoři doufají, že si díky nim budou moci učinit lepší představu o dalším vývoji úrokových sazeb v USA. Pozornost se upírá rovněž ke čtvrtečnímu rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) o nastavení úrokových sazeb v eurozóně.

Investoři čekají také na měsíční zprávy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) a Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) o vývoji situace na ropném trhu. IEA v srpnu snížila odhad růstu poptávky po ropě v příštím roce kvůli slabým ekonomickým podmínkám, zatímco OPEC ponechal svou prognózu beze změny.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent listopad 90,43 90,65 New York - NYMEX WTI říjen 87,16 87,51