Ceny ropy kvůli obavám o dodávky pokračují v růstu

Londýn - Ceny ropy dnes pokračují v růstu. Důvodem jsou obavy o dodávky poté, co Evropská unie představila plán nových sankcí proti Rusku, jehož součástí je i embargo na ruskou ropu. Skupina OPEC+ také opět odmítla výzvy předních konzumentů k výraznějšímu zvyšování těžby.

Kolem 17:20 SELČ cena severomořské ropy Brent rostla o 0,7 procenta na 110,86 dolaru za barel. Cena americké lehké ropy WTI si připisovala 0,3 procenta a obchodovala se za 108,14 USD za barel. Ve středu oba kontrakty zdražily o více než pět dolarů.

EU představila návrh nového balíčku sankcí vůči Rusku, který počítá s ukončením dovozu surové ropy do šesti měsíců a do konce roku i ropných produktů. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit všech 27 členských zemí. Francouzská ministryně životního prostředí a energetiky Barbara Pompiliová vyjádřila přesvědčení, že členské státy dosáhnou dohody o sankcích do konce tohoto týdne.

Analytik Rystad Energy Björnar Tonhaugen upozornil, že ropný trh s možností ropného embarga EU plně nepočítal, takže v případě jeho odhlasování lze v letních měsících očekávat další zvýšení cen. Analytik Investec Callum Macpherson pak dodal, že plánované ropné embargo EU představuje velkou logistickou výzvu pro ropný trh a přesměrování ruské ropy z Evropy ke kupcům do Asie je již nyní tak náročné, že i Rusko připustilo, že jeho těžba výrazně klesne.

Skupina OPEC+, kterou tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem, dnes oznámila, že bude pokračovat v postupném zvyšování produkce dohodnutém loni v létě. Odolala tak výzvám předních světových konzumentů, aby přistoupila k výraznějšímu zvýšení těžby. OPEC+ tvrdí, že současné vysoké ceny jsou způsobeny geopolitickou situací a přerušením dodávek, za což není skupina zodpovědná. Naopak upozorňuje na riziko poklesu poptávky kvůli novým koronavirovým omezením v Číně, napsala agentura Reuters.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent červenec 110,86 110,14 New York - NYMEX WTI červen 108,14 107,81