Ceny paliv zdražují i letenky, nejvýrazněji na dálkových letech

Praha - Rozkolísané ceny paliv na světových trzích postupně prodražují i leteckou dopravu. Důsledkem toho jsou stoupající ceny letenek, které hlavně na dálkových linkách zdražily v posledních týdnech v průměru o deset až 20 procent. Na letech v rámci Evropy zatím zdražování tak výrazně není. Vyplývá to z informací prodejců letenek pro ČTK. Letenky budou podle nich zřejmě zdražovat i nadále.

Důvodem zdražování jsou rostoucí náklady dopravců na nákup paliva. "Některé letecké společnosti navýšily palivový příplatek, jiné promítly navýšení ceny přímo do ceny samotné letenky," uvedla manažerka Student Agency Lenka Kašická.

Zvýšení palivových příplatků se podle ředitele portálu Letuška.cz Josefa Trejbala odvíjí jak od letecké společnosti, tak od vzdálenosti destinace. "Platí, že výraznější zvýšení palivových příplatků se týká zejména vyšších cestovních tříd a vzdálenějších cest," řekl Trejbal. Celkově jde podle něj napříč cenami letenek o zvýšení cen kvůli palivovým příplatkům přibližně o deset procent.

Nejvýrazněji je tak zdražování letenek vidět na mezikontinentálních letech. Podle údajů společnosti Kiwi.com zdražily letenky například z Evropy do Severní Ameriky v průměru o 14 procent, do Jižní Ameriky o 20 procent. Letuška.cz eviduje nejvyšší růst cen u letů do Ameriky či Austrálie, a to až o 90 eur u ekonomické třídy, o 540 eur pak u vyšších tříd.

Naopak v rámci Evropy zatím růst cen tolik patrný není. Podle Trejbala je za tím zejména velká konkurence leteckých společností a také kratší vzdálenost, u níž se tolik zvýšené náklady na palivo zatím neprojeví. Dopravci se navíc snaží po covidové krizi povzbudit poptávku po cestování na léto. Podle Kiwi.com nízkonákladoví přepravci obecně benefitují z moderních a co do paliva efektivnějších flotil, což jim umožňuje vyrovnat se se stoupající cenou paliva lépe, než je tomu u tradičních aerolinek.

Průměrné ceny letenek se u prodejců často liší, většina z nich však zaznamenala její růst v porovnání s koncem loňského roku. Například u Student Agency je nyní průměrná cena kolem 10.500 korun, což je proti loňsku o 18 procent více.

I nadále ovšem pokračuje vzestup zájmu o létání. V úvodních měsících letošního roku prodejci zaznamenali růst poptávky po letenkách meziročně až v desítkách procent. Letecký sektor se přitom ještě úplně nezotavil z dvouleté pandemie. Letuška.cz v této souvislosti připomněla, že se postupně otevírají hranice dalších zemí, například v Asii, a prodeje letenek by tak měly stoupat dál i v průběhu roku.