Ceny paliv v ČR dál stoupají, benzin zdražil od února o 3 koruny

Praha - Ceny pohonných hmot v Česku v uplynulém týdnu opět stouply. Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil do středy o 11 haléřů na 33,39 koruny za litr a nafta o osm haléřů na 32,57 koruny. Ceny paliv rostou vytrvale již zhruba od poloviny února. Benzin od té doby zdražil již zhruba o tři koruny a nafta téměř o dvě koruny. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.

Od začátku května stoupla cena benzinu skoro o půl koruny a cena nafty o tři desítky haléřů. Podle analytiků by cena pohonných hmot v ČR vzrůst také v nadcházejícím týdnu, byť je mírně.

"V nejbližším týdnu předpokládáme nepatrné zvýšení cen benzinu a nafty o několik haléřů," uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Uvedl, že český trh s pohonnými hmotami je ovlivněn kontaminací ropy v ropovodu Družba. "Čistá ropa by do Litvínova měla dotéct na konci května. Do té doby bude rafinérie zpracovávat ropu ze státních strategických rezerv," připomněl.

"V příštím týdnu cena pohonných hmot ještě vzroste, a sice v rozsahu do deseti haléřů na litr. Efekt eskalující obchodní války bude tlumit slábnoucí koruna, která slábne ze stejného důvodu - kvůli růstu nejistoty v mezinárodních obchodních vztazích," sdělil hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Benzin je nadále nejdražší na Vysočině, kde řidiči koupí litr Naturalu 95 v průměru za 33,77 koruny. Podobné ceny mají čerpací stanice v Plzeňském kraji a Praze. Motoristy v Plzeňském kraji stojí benzin 33,76 koruny a řidiče v Praze 33,75 koruny. Nafta je nejdražší na Vysočině a v Praze, kde se průměrná cena za litr dostala shodně na 33,14 koruny. V žádném jiném kraji cena nafty nepřekročila hranici 33 korun.

Naopak nejnižší průměrné ceny pohonných hmot má Jihočeský kraj. Litr benzinu tam stojí 33,09 koruny a litr nafty 32,14 koruny.

Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 22. květnu (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 33,39 32,57 Praha 33,75 33,14 Jihočeský 33,09 32,14 Jihomoravský 33,53 32,68 Karlovarský 33,23 32,15 Královéhradecký 33,14 32,36 Liberecký 33,26 32,51 Moravskoslezský 33,21 32,41 Olomoucký 33,38 32,58 Pardubický 33,33 32,40 Plzeňský 33,76 32,99 Středočeský 33,53 32,75 Ústecký 33,19 32,35 Vysočina 33,77 33,14 Zlínský 33,23 32,35

Zdroj: CCS

