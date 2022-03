Ceny paliv od minulého týdne klesly přibližně o 1,5 koruny na litr

Praha - Ceny pohonných hmot v Česku od minulého týdne klesly. Benzin Natural 95 zlevnil o 1,51 koruny na průměrných 45,13 Kč/l, nafta o 1,34 koruny na 47,69 Kč/l. Benzin zlevňuje nepřetržitě od soboty, cena dieselu začala klesat v pondělí. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Ministerstvo financí do dnešních 12:00 požaduje od čerpacích stanic kompletní hlášení o průměrných prodejních cenách paliv od 15. února do 15. března včetně. Zjišťování výše marží čerpacích stanic je jedním z nástrojů vlády proti rekordním cenám pohonných hmot, které se začaly zvyšovat po ruské invazi na Ukrajinu 24. února.

Jen za úterý benzin zlevnil o 0,82 koruny, nafta o 0,85 koruny. Ve středu pak cena Naturalu klesla o 0,59 Kč a cena dieselu o 0,68 Kč.

Den před zahájením ruské invaze stál benzin v Česku průměrně 37,43 Kč/l, nafta 36,39 Kč/l. Před rokem pak byl benzin levnější o 14,49 koruny, nafta dokonce o 18,61 koruny.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Karlovarském kraji, litr je tam v průměru za 44,65 Kč. Za naftu se platí nejméně v Ústeckém kraji, a to průměrně 47,18 Kč/l. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr benzinu je v hlavním městě v průměru za 45,96 Kč, litr nafty pak za 48,55 Kč.

Vláda minulý týden v reakci na rekordní ceny paliv rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Ministerstvo financí také nyní odpustí zálohy na silniční daň v případech, kde ji nelze zrušit. Dopravci budou mít možnost odložit platbu daně z přidané hodnoty (DPH).

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 16. březnu 2022 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 45,13 47,69 Praha 45,96 48,55 Středočeský 45,64 48,02 Jihočeský 44,96 47,60 Plzeňský 45,36 47,85 Karlovarský 44,65 47,65 Ústecký 44,88 47,18 Liberecký 45,40 48,01 Královéhradecký 44,77 47,29 Pardubický 44,83 47,46 Vysočina 45,28 47,79 Jihomoravský 45,21 47,53 Olomoucký 45,05 47,53 Zlínský 45,03 47,80 Moravskoslezský 44,83 47,46

Zdroj: CCS