Ceny hudební kritiky Apollo budou mít příští rok poprvé tři kategorie

Praha - Ceny hudební kritiky Apollo za rok 2021 budou mít poprvé tři kategorie. Vyhlášení vítězů se uskuteční 2. března 2022 v pražském klubu Distrikt 7. Dosud cenu od Maxima Velčovského a Jana Jaroše udělovali pořadatelé pouze za album, nyní přibyly kategorie Singl roku a Inovace v hudbě. ČTK o tom dnes za pořadatele informoval Pavel Kučera.

"Jelikož se řada interpretů v současné době zaměřuje na vydávání kratších útvarů, zejména samostatných singlů, ceny Apollo na tuto skutečnost reagují vznikem kategorie Singl roku. Smyslem cen Apollo je však též hledání nových a originálních postupů i osobností na domácí hudební scéně. Proto nově vznikla také kategorie Inovace v hudbě," vysvětlil Kučera.

V nominacích za album je kapela Plusminusnula s nahrávkou Nový zprávy žádný, Annet X (Až budu velká, chci být Aneta Charitonová), něco něco (Útržky), post-hudba (Svět na konci roku nula), Michal Prokop & Framus Five (Mohlo by to bejt nebe), Amelie Siba (Love Cowboys) a David Stypka & Bandjeez (Dýchej).

Singlem roku se může stát skladba Four Track Recorder od multimediálního umělce a dýdžeje Ondřeje Mikuly vystupujícího pod jménem Aid Kid, Bylo nebylo (Annet X), Styl (Arleta), Tiká (Calin a Kvítek), Das Leben feat. Arleta (Helwanna), Láska není švédský stůl (Midi Lidi) nebo Čau Čau Čau (Mutanti hledaj východisko).

Za inovace v hudbě porota ocení někoho se sedmičky Aid Kid, Bert & Friends, Martin Kyšperský, Mňága & Žďorp, Nivva, Oliver Torr nebo Ursula Sereghy.

Ve spolupráci s asociací Platforma bude navíc z nominovaných jmen napříč kategoriemi porotou vybrána pětice interpretů, kteří budou Českou republiku reprezentovat v evropské hudební anketě Artist of the Year 2021.

Nominace napovídají, že elektro-písničkářské duo s názvem něco něco nebo producenti Ursula Sereghy a Oliver Torr mohou získat nejen cenu Apollo, ale i cenu Vinyla, kde jsou nominováni za desku roku. Sereghy ve Vinyle aspiruje i na ocenění Objev roku. Laureáty cen Vinyla vyhlásí 23. února příštího roku v pražském Lucerna Music Baru.

Vítězkou ceny hudební kritiky Apollo se letos v březnu stala mladá písničkářka Amelie Siba. Ceny Apollo se poprvé předávaly za rok 2011, na Nové scéně Národního divadla tehdy uspěl písničkář a raper Bonus s deskou Náměstí míru. Albem roku 2012 se v klubu SaSaZu stalo The Escapist Borise Carloffa, o rok později si v La Loce cenu Apollo převzali Bratři Orffové za nahrávku Šero. Cenu za rok 2014 si v pražském klubu Podnik převzal Adrian T. Bell s albem Different World.

Dvakrát se cena Apollo předávala v pražském klubu Royal, kde ji za rok 2015 převzala skupina Please The Trees za album Carp a za rok 2016 hudebník vystupující pod jménem dné s albem These Semi Feelings, They Are Everywhere. Za rok 2017 si z pražského Paláce Akropolis cenu Apollo odnesla skupina Kalle za album Saffron Hills. Vítězem za rok 2018 se v klubu Meet Factory stala skupina Čáry života s albem Stínítko, o rok později pak v Roxy cenu získal rapper Hugo Toxxx za své album 1000.