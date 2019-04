Londýn - Ceny emisních povolenek dnes stouply až na 26,89 eura (688 Kč) za tunu, což byla nejvyšší hodnota od července 2008. Za růstem cen stojí očekávání, že odchod Británie z Evropské unie bude odložen, což bude znamenat, že země zůstane déle v evropském systému obchodování s emisemi ETS, uvedla agentura Reuters.

Podle obchodníků prodloužení termínu brexitu zabrání záplavě povolenek do systému z Británie, která je ve vypouštění skleníkových plynů v Evropě na druhém místě. To přilákalo k nákupům spekulanty. Jeden z obchodníků také upozornil, že k růstu cen povolenek přispívá i to, že se snížila cena uhlí ve srovnání s plynem, a výroba elektřiny spalováním uhlí se tak stala konkurenceschopnější.

Britské energetické a průmyslové firmy patří mezi největší kupce povolenek v rámci ETS, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů. Britská vláda uvedla, že když opustí EU bez dohody, okamžitě odstoupí od ETS a firmy budou podléhat domácí uhlíkové dani. To by mohlo vést k náhlému hromadnému prodeji povolenek. Pokud Británie uzavře dohodu o brexitu, zůstane v systému až do roku 2020 a po prvním čtvrtletí obnoví přidělování a aukci povolenek.

Na trhu roste také poptávka po povolenkách v souvislosti s předběžnou zprávou EU, která bude zveřejněná 2. května a která ukáže, kolik povolenek musí mít za loňský rok jednotlivá zařízení. Podle analytiků firmy Bernstein je v současnosti na evropském trhu nedostatek povolenek a ten se bude dále zvyšovat. To by mohlo zvýšit průměrnou cenu povolenek do roku 2020 na 65 eur za tunu z letošních 30 eur za tunu. Když firmy nemají dostatek povolenek, které by pokryly jejich emise, musí platit penále ve výši 107 eur za tunu nebo své emise snížit.

Evropský systém obchodování s emisemi EU ETS pokrývá asi 12.000 elektráren, továren a leteckých společností a reguluje přibližně 45 procent produkce skleníkových plynů v EU. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat.