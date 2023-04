Ceny dřeva začaly klesat, snižuje se odbyt dřeva kvůli přebytku výrobků na trhu

Střítež (Jihlavsko) - Ceny dřeva klesly v letošním druhém čtvrtletí proti prvnímu čtvrtletí o desetinu a dá se očekávat, že se budou dál snižovat. Zájem je menší, protože je na trhu přebytek výrobků ze dřeva. Některé pily pozastavují příjem dříví, některé plánují omezení ve výrobě, řekl ČTK Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), na dnešní celostátní konferenci ve Stříteži u Jihlavy.

"Ceny klesly už od 1. dubna. Očekávalo se, že bude další pokles od 1. července, ale všechno nasvědčuje tomu, že už to bude významně dřív," uvedl Svoboda. Podotkl, že v tomto období roku je na trhu nejméně dřeva a je otázka, co se stane ve třetím čtvrtletí, jestli budou v lesích vysoké kůrovcové těžby. "Pokud bude kůrovcová sezona a dřevo zůstane v lese, to bude problém, který budeme opětovně řešit," řekl předseda. Podotkl, že v takové situaci byli lesníci někdy před čtyřmi lety.

Ceny dřeva podle lesníků v posledním období stoupaly a loni byly vysoké, zatímco v roce 2019 pro ně byly naopak špatné.

Podle Svobody situace vypadala optimisticky ještě letos v lednu a únoru. Smrková pilařská kulatina se ještě nedávno prodávala za víc než 3000 korun za metr krychlový, teď se cena pohybuje okolo 2800 korun. "Pokles bude pokračovat," uvedl. Podle odhadů by cena mohla brzo klesnout na 2300 až 2400 korun.

Sdružení letos založilo společnost SVOL obchodní, s.r.o., která začíná vykupovat dřevo a prodávat na trhu. Slibuje si od toho výhodnější ceny, než by měli jednotliví majitelé lesů. Zhoršování situace na trhu se dřevem by podle předsedy mohlo aktivitu podpořit. "Důvody, proč tyto věci vznikají, aby se čelilo takovým problémům s odbytem," uvedl. Sdružení svým členům už společný obchod se dřevem nabízelo, ale jen formou vyjednání množstevních bonusů u odběratelů.

Kůrovcová kalamita v lesích podle Svobody nekončí, i když kůrovce zatím brzdí chladné a deštivé jaro. Kdyby byl chladný i květen, byla by podle něj naděje na snížení kalamity. "Pokud bude les naplněn vodou, je to vždycky dobře," uvedl.

SVOL má okolo 720 přímých členů. Obhospodařují 550.000 hektarů lesa, což je 21 procent výměry všech lesů v republice.

Předseda sdružení dnes mluvil také o chystaných novelách zákonů o lesích a myslivosti. U zákona o lesích podle něj není tolik sporných bodů. Novela zákona o myslivosti je kontroverzní téma. Podle Svobody důležitější než samotné stanovení minimální rozlohy honitby je hledání rovnováhy mezi hospodařením v lesích, na polích a stavem zvěře.

"My tvrdíme, že honitby vlastní, které vlastníci (lesů) provozují, nemají problémy s vysokými stavy zvěře, a proto máme za to, že když bude víc vlastních honiteb, bude méně problémů," řekl ČTK.

Delegátům pak předseda řekl, že sdružení není úplně spokojené s tím, co je v návrhu zákona o myslivosti, nebyly akceptované ani návrhy na zmenšení honitby. "Tak se bojím, že tento zákon ještě bude zásadním střetem," uvedl.

Minimální výměra honitby je teď 500 hektarů. Komora soukromých lesů navrhla, aby sdružení SVOL prosazovalo snížení výměry na 115 hektarů. V závěrečném odpoledním hlasování se dnes nakonec většina delegátů přiklonila k tomu, aby sdružení u vlastní honitby žádalo snížení minimální výměry na 250 hektarů a u výměry společenstev bylo pro zachování nynějších 500 hektarů minimální výměry.

Sněmovní zemědělský výbor 11. dubna požádal ministerstvo zemědělství, aby novelu zákona o myslivosti předložilo poslancům nejpozději do konce září. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) členům výboru řekl, že například o stanovení minimálních výměr honiteb nebo zajištění povolenek pro vlastníky pozemků se musí rozhodnout na politické úrovni.