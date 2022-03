Cenu za nejlepší dopravní stavbu získala proměna Moskevské ulice v Praze

Nejlepší realizovanou dopravní stavbou posledních let byla zvolena proměna Moskevské ulice v Praze z roku 2014. Za obnovu ulice získal 24. března 2022 ateliér Jakub Cigler Architekti letošní hlavní Cenu Víta Brandy, která oceňuje provedené dopravní stavby a změny ve veřejném prostoru.

Praha - Nejlepší dopravní stavbou posledních let byla zvolena proměna Moskevské ulice v Praze z roku 2014. Za obnovu ulice dnes získal ateliér Jakub Cigler Architekti letošní hlavní Cenu Víta Brandy, která hodnotí dopravní stavby a změny ve veřejném prostoru. Do soutěže bylo přihlášeno 54 českých a slovenských projektů z let 2014 až 2022.

"Pozoruhodných realizací dopravních staveb a opatření mezi nimi byla většina, a výběr těch nejlepších jsem proto porotcům nezáviděl. Ocenění si zaslouží všichni, kdo opatření pro cyklisty a chodce plánují a realizují a mění pohled na veřejný prostor,“ řekl předseda pořádajícího spolku Partnerství pro městskou mobilitu Jaroslav Vymazal.

O vítězích rozhodla devítičlenná porota složená ze zástupců organizací zaměřených na dopravu, architekturu, urbanismus, krajinářskou architekturu, výtvarné umění a ochranu životního prostředí.

Vedle hlavní ceny dostali ocenění v jednotlivých kategoriích také autoři opatření pro chodce v podobě parkových cest, lávek a terénních úprav u sídliště Komárov v Brně, dále plošné projekty pro cyklisty v Třebíči, kde vznikl cyklookruh městem, a oceněn byl i projekt obecních pump ve Strmilově na Jindřichohradecku. V hlasování veřejnosti pak zvítězila cyklostezka Oslavany-Ivančice.

Cílem soutěže o Cenu Víta Brandy je podle pořádajícího spolku představit dopravní stavby a opatření pro rozvoj aktivní mobility a kultivování městského prostředí, které následně mohou posloužit jako příklady i pro ostatní města. Jedním z partnerů soutěže byl Státní fond dopravní infrastruktury. "Je důležité povzbudit zástupce měst, aby vnímali, že dopravě může pomoci i orientace na pěší a cyklistickou dopravu," uvedl k soutěži ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Soutěž je podle něj cestou ke sdílení zdařilé praxe.