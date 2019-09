Cenu za komunikaci změny klimatu dostal klimatolog Tolasz

Praha - Prvním laureátem Ceny za komunikaci globální výzvy změny klimatu se stal Radim Tolasz. Pracuje jako klimatolog v Českém hydrometeorologickém ústavu a Česko zastupuje v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC ). Ocenění dostal v pražském sídle OSN. Tolasz dlouhodobě usiluje o popularizaci změny klimatu z hlediska poznatků vědy. Veřejně se také vyjadřuje k možným řešením ohledně adaptací a snižování emisí, uvádí se mimo jiné ve zdůvodnění ceny.

Světový summit pro klimatickou akci se v New Yorku uskuteční 23. září. Generální tajemník OSN António Guterres již vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány na transformaci energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by mělo snížit emise do roku 2030 o 45 procent a uhlíkovou neutralitu dosáhnout do roku 2050.

Udělit cenu právě Tolaszovi rozhodl nominační výbor složený ze zástupců významných institucí zabývajících se klimatickou změnou. Sešlo se celkem devět nominací. Cenu Tolaszovi předala youtuberka Anna Šulc, jako symbolický dar dostal sazenici javoru babyka s konvicí na zalévání.

"Svět dnes spojuje spalování fosilních paliv nejen s produkcí skleníkových plynů, ale i s bezprostředními dopady na zdraví obyvatelstva. U nás se divíme, že máme v době špatných rozptylových podmínek smogové situace a bráníme se aktivnímu snižování emisí, ke kterému jsme se zavázali v Pařížské dohodě," uvedl Tolasz. Komunikace globální výzvy v ČR je podle něj složitá, mrzí ho, že se debata ještě více komplikuje.

Odborníci na klimatickou změnu, jako Tolasz, mají před sebou velmi náročnou a zodpovědnou cestu, řekl ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. "Nelehkou věcí je to, jak odborné informace a zjištění předávat široké laické veřejnosti," dodal.

Iniciátorem ceny je Informační centrum OSN v Praze. To, co se příští týden odehraje v New Yorku, se podle šéfa pražského centra Michala Brožy týká každého. Upozornil, že newyorský summit není jen věcí politiků, po celém světě se budou pořádat různé občanské akce. Klimatická změna nám bude přidělávat vrásky ještě několik desetiletí, řekl. Oficiálnímu summitu předchází setkání pro mladé lídry.

OSN ve své zprávě mimo jiné upozornila, že globální emise jsou rekordní a jejich pokles není v dohledu. Poslední čtyři roky přitom byly nejteplejší v historii měření. Zimní teploty v Arktidě stouply od roku 1990 o tři stupně Celsia. Změna klimatu tak začíná přímo ohrožovat životy - kvůli znečištění ovzduší, vlnám veder i rizikům ohrožujícím potravinovou bezpečnost.

Podle OSN je jedním z hlavních úkolů zastavit dotace do fosilních paliv a zemědělství s vysokým podílem emisí, přejít k obnovitelným zdrojům energie a urychlit uzavírání uhelných elektráren a zastavit stavbu nových.