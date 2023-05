Cenu za celoživotní přínos na festivalu Anifilm získal Alfons Mensdorff-Pouilly

Liberec - Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu dnes v Liberci na festivalu Anifilm převzal animátor Alfons Mensdorff-Pouilly. Při slavnostním zahájení šestidenního mezinárodního festivalu se v Šaldově divadle udílely i ceny v národní soutěži Český obzor. Více než stočlenná Rada animovaného filmu vybrala jako nejlepší české animované dílo studentský snímek Deniska umřela v režii Philippa Kastnera.

Fotogalerie

Pětasedmdesátiletý Mensdorff-Pouilly se animační tvorbě věnuje přes 50 let. "Mám velkou radost, že jsem to dostal teď a ne až in memoriam," řekl při přebírání ceny. "Filmy, které za sebou má, všichni známe," řekl ČTK ředitel Anifilmu Tomáš Rychecký. Do jeho rozsáhlé tvorby patří Zaniklý svět rukavic, Krysař, Fimfárum Jana Wericha nebo seriály Pat a Mat, Jája a Pája či Jak to chodí u hrochů. Diváci na Anifilmu uvidí výběr z jeho krátkometrážní tvorby pro dospělé a děti a také dva celovečerní filmy. Prvním bude Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku a druhým snímek Jedné noci, v jednom městě, který bude na festivalu uvedený raritně z pětatřicetimilimetrové filmové kopie.

Při dnešním zahájení festivalu převzali ceny i vítězové kategorií národní soutěže Český obzor. Absolutním vítězem se stal krátký animovaný snímek Deniska umřela, který vytvořil student FAMU Phillip Kastner. "Znovu to dokazuje, že studentská animace je u nás opravdu na vysoké úrovni a Deniska umřela také pokračuje v tendenci, kdy si mladí čeští tvůrci vybírají velice osobní témata, která umějí zajímavě, výtvarně a hlavně citlivě zpracovat," uvedl programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček. Snímek vypráví příběh o ztrátě milovaného domácího mazlíčka a o tom, jak je možné se s bolestivou zkušeností vyrovnat.

V kategorii o nejlepší krátký film v Českém obzoru vyhrál snímek Husa režiséra Jana Míky, který je kombinací loutkové a 3D animace. Cenu za nejlepší český seriál získali Matej Mihályi a Thanh Mai Tranová se seriálem Wunderbaum, nejlepším českým videoklipem je Oberka: King of Bhangra autorského tandemu Eliška a Lee Oz a v kategorii české zakázkové tvorby získali cenu autoři kolekce spotů nazvané Design a transformace: Příběhy českého designu 1990-2020.

Mezinárodní festival Anifilm potrvá v Liberci do neděle, nabídne v šesti dnech kolem 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. V doprovodném programu bude lákat na výstavy, koncerty, loutkové divadlo nebo dabingové studio. Výsledky mezinárodních kategorií vyhlásí organizátoři v sobotu, v těch nejsledovanějších soutěží deset celovečerních a 36 krátkých animovaných filmů. Kategorie krátkých filmů letos zahrnuje i snímky, na jejichž podobě se podílela umělá inteligence, je mezi nimi i film vytesaný do dřeva.