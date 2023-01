Cenu Ústavu pro studium totalitních režimů získalo 21 laureátů

Praha - V Senátu dnes obdrželo cenu Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) za svobodu, demokracii a lidská práva 21 lidí z Česka a zahraničí, kteří se nebáli vystoupit proti nedemokratickým režimům nebo přispěli k lepšímu poznání historie. Ústav ocenění výjimečným osobnostem za jejich občanské postoje a za následováníhodné počiny předal počtrnácté.

Ústav pro studium totalitních režimů uděluje každoročně ceny ve třech kategoriích: za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické diktatury, za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin a za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv. V uplynulých 13 ročnících je obdrželo přes 150 osobností.

Cenu Václava Bendy za rok 2022 získalo deset osobností. Komise odborníků ocenila za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické diktatury mimo jiné evangelického teologa, faráře Českobratrské církve evangelické a politického vězně Jana Duse a advokáta Milana Hulíka, který obhajoval třeba hudebníky ze skupiny The Plastic People of the Universe, Petra Uhla a další disidenty. Cenu si dnes převzal rovněž vydavatel samizdatové literatury a ředitel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád. Knihovna nyní čítá přes 40.500 knih, a je tak největší sbírkou zakázaných a exilových knih, časopisů a dalších materiálů v Česku. Oceněním pojmenovaném po jednom z iniciátorů Charty 77 a politickém vězni Bendovi byli odměněni také novinářka a spisovatelka Lída Rakušanová, disident a vydavatel samizdatového časopisu Vokno František "Čuňas" Stárek či bývalý místopředseda Konfederace politických vězňů Leo Žídek.

Třem osobnostem ÚSTR udělil cenu za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv. Jejími držiteli se za rok 2022 stali Jiří Línek a manželé Daniela a Jan Řeřichovi. Línka ústav vyznamenal za jeho snahu o zajištění pietního prostředí a zmapování osudů lidí pohřbených na Ďáblickém hřbitově v Praze. Řeřichovi ocenění získali za založení mezinárodního festivalu projektu Mene Tekel, který od roku 2007 přináší svědectví o totalitních režimech.

Cenu za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin dnes získalo osm lidí. Patří k nim britská divadelní historička a spisovatelka Barbara Dayová a disident a šéfredaktor kulturních revuí Lettre internationale a Přítomnost Tomáš Vrba. Laureáty ocenění se stali také Sabina a Jan Kratochvilovi. Manželé v roce 2007 založili v Brně Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století, uspořádali několik výstav s tematikou historie minulého století a vydali publikace, v nichž se věnují zejména boji lidí s totalitou.