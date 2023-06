Cenu Tony za nejlepší divadelní hru dostal Leopoldstadt od Toma Stopparda

New York - Divadelní drama Leopoldstadt, kterou napsala britský autor českého původu Tom Stoppard, dostalo americkou cenu Tony za nejlepší divadelní hru. Ocenění dostala hra i v dalších třech kategoriích. Ocenění se udílela v noci na dnešek, píše agentura AP. Hra, pojmenovaná po jedné vídeňské čtvrti, se věnuje osudu bohaté židovské rodiny v první polovině minulého století. Letos dostali poprvé ocenění za nejlepší herecké výkony umělci, kteří se označují za nebinární, což znamená, že se necítí ani jako muž ani jako žena.

Stoppardova hra začíná podle deníku The New York Times v obývacím pokoji jedné vídeňské asimilované židovské rodiny v roce 1899 a končí v roce 1955, kdy většina členů rodiny zahynula. Ve hře se Stoppard věnuje svým židovským kořenům, antisemitismu a tragédii holokaustu. Hra, která byla uvedena poprvé v Londýně v roce 2020, se na Broadwayi hraje od loňského podzimu. Podle listu patřilo dílo k favoritům letošního ročníku cen Tony.

Podle deníku The New York Times patří Stoppard k nejvýznamnějším žijícím dramatikům. Cenu Tony za nejlepší divadelní hru dostal pětkrát. Během ceremoniálu dramatik připomněl, že cenu dostal poprvé v roce 1968. Poukázal, že psaní her ztrácí v divadelním "potravním řetězci" hodnotu.

"Děkuji Tomovi Stoppardovi za to, že napsal hru o židovské identitě, antisemitismu a falešnému slibu asimilace," řekl herec Brandon Uranowitz, který za svou roli ve hře dostal rovněž cenu Tony. Leopoldstadt dostal také ceny za nejlepší režii a nejlepší kostýmy v kategorii divadelních her.

Antisemitismus patřil k hlavním tématům letošních cen Tony, píše deník The New York Times. Dvě ceny dostal také muzikál Parade, který se věnuje osudu židovského průmyslníka Lea Franka. Ten byl na začátku 20. století v USA odsouzen za vraždu jedné své zaměstnankyně. Kvůli tomu, že mu byl trest smrti změněn na doživotí, ho unesla skupina ozbrojenců a zabila. Dnes panuje konsenzus, že Frank se vraždy nedopustil.

Cenu za nejlepší muzikál dostala hra Kimberly Akimbová o dospívající dívce, která kvůli genetické nemoci předčasně stárne.

Ceny za nejlepší herecké výkony si poprvé odnesli za role v muzikálech umělci, kteří se identifikují jako nebinární. J. Harrison Ghee dostal cenu za roli v muzikálu, který je adaptací filmu Někdo to má rád horké, a Alex Newell za roli v muzikálu Shucked (Vyloupnutý). "Děkuji za lidství," řekl při přebírání ceny Ghee.

Řada oceněných a účastníků slavnostního večera během vyjadřovala během vystoupení podporu stávkujícím scénáristům v Hollywoodu a filmovém odvětví.