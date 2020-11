Cenu pro inspirativní osobnost sociálních sítí dostalo 12 lidí

Praha - Dvanáct lidí, kteří sdílejí své názory, zážitky, informace, videa či snímky na internetu, získalo dnes večer ocenění pro nejinspirativnější osobnosti sociálních sítí. Sledují je stovky tisíc fanoušků. Ceny Czech Social Awards se rozdávaly už poosmé. Mezi oceněnými pro letošek jsou třeba youtuber Karel Kovy Kovář, zakladatel iniciativy Hodnotové Česko Petr Ludwig, herečka Iva Pazderková či manželé Richard a Karin Krajčovi.

Udílení se uskutečnilo on-line. Ocenění promluvili ze svých domovů. Některé cena překvapila. Mysleli si, že se s nimi organizační tým spojuje kvůli tomu, aby jim oznámil nominaci. Část vítězů porota vybrala už poněkolikáté.

Petr Ludwig přispěl v covidové době k rozšíření nošení roušek a šíření informací o opatřeních proti epidemii. Podle něj by ale bylo skvělé, kdyby influenceři nemuseli suplovat roli vlády. "Na jednu stranu je super, že máme technologie a možnosti, na druhou stranu informace ohledně pandemie by měli šířit jiní. Bohužel ale tady bylo vakuum," uvedl Ludwig.

Informace šířila i další oceněná Anna Šulcová, která je nejsledovanější Češkou na instagramu. Pořadatelé u ní uvedli 842.000 sledujících. O důležitých tématech informuje svých 841.000 fanoušků i Karel Kovy Kovář. "Moji diváci jsou připraveni na to, že informační videa přijdou. U první i druhé vlny jsem si všiml, že informační džungle pro ně byla tak trochu neprostupná. Jsem rád, že jsem je mohl tou džunglí trochu provést, nebo jim nabourat způsob nahlížení, nebo donutit zapřemýšlet, jestli to není trochu jinak, než jak jim říká bublina," uvedl Kovy.

Letošní cenu získala i herečka Iva Pazderková za to, jak svou tělesnou proměnou při tréninku inspiruje ostatní. Herečka a zpěvačka Anna Julie Slováčková zas sdílela to, co prožívala při vážné nemoci. Vztahy a rozchody popisuje projekt Terapie sdílením oceněných Ester Geislerové a Josefíny Bakošové. Ocenění získala také youtuberka Anežka Chudlíková s 291.000 sledujícími, která se zaměřuje na kosmetiku, s fanoušky komunikuje ale i o tématu sebelásky.

Cena připadla i Richardovi a Karin Krajčovým. Krajčo začal svá videa umisťovat i na síti Tik Tok, kterou si stahují hlavně mladí. Mnohokrát si prý vyslechl, že je na tuto aplikaci starý. "Tato doba a technologie smazávají jakýkoliv věk. Je to nová platforma, začal jsem videa dělat v karanténě. Mě osobně to bavilo. Někoho to pobouřilo. Hejt ke každé sociální platformě patří," míní Krajčo. Pořadatelé u něj a jeho ženy uvedli 119.000 sledujících.

Do světa sociálních sítí pronikl letos vítěz televizní soutěže amatérských kuchařů MasterChef Česko Roman Staša s 203.000 fanoušky. Cenu získala také Česká miss z roku 2011 a youtuberka Jitka Nováčková s 242.000 sledujícími za své příspěvky o módě, ale i změnách klimatu. Porota ocenila i Petra Máru se 128.000 sledujících. Označila ho za nejvlivnější osobnost, která se na sítích věnuje technologickým novinkám.

ktk fsl