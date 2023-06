Cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Wrightová

Praha - Cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary převezme americká herečka Robin Wrightová, známá především jako Jenny z filmu Forrest Gump. Za tuto roli byla nominována na Zlatý glóbus. Karlovarský festival, který se uskuteční od 30. června do 8. července, ocení za profesionální činnost ve filmovém světě také americkou producentku nezávislých filmů Christine Vachonovou. Novináře o tom dnes informoval umělecký ředitel festivalu Karel Och.

Poslední tiskové konference před zahájením festivalu se nezúčastnil jeho prezident Jiří Bartoška, který je více než týden po prodělané viróze stále v pražské nemocnici v Motole. Pořadatelé podle ředitele festivalu Kryštofa Muchy věří, že se festivalu zúčastní.

Festival zakončí americká sportovní komedie z roku 2023, kterou režíroval Bobby Farrelly ve svém sólovém režijním debutu podle scénáře Marka Rizza. Jde o remake stejnojmenného španělského filmu z roku 2018. V hlavní roli se objeví Woody Harrelson.

Bývalá modelka Wrightová nejprve hrála v televizních seriálech. Směrodatnou se pak pro ni stala role v epické fantasy Princezna Nevěsta z roku 1987 režiséra Roba Reinera, který karlovarský festival promítne na její počest. Velkou příležitost Wrightová dostala v roce 1996 v historickém dramatu na motivy stejnojmenného románu Daniela Defoa Moll Flandersová po boku Morgana Freemana.

V letech 2013 až 2018 hrála jednu z hlavních rolí v seriálu Dům z karet. Získala za něj mnoho ocenění, včetně tří nominací na Zlatý glóbus, který si odnesla v roce 2014. Za stejnou roli si vysloužila také pět cen od herecké asociace Screen Actors Guild za vynikající ženský herecký výkon v dramatickém seriálu. Pětkrát po sobě navíc získala nominaci na cenu Emmy v kategorii hlavní herečka v dramatickém seriálu, a to za každou sezonu tohoto seriálu. Wrightová na 35. ročníku Amerického filmového festivalu v Deauville získala cenu za celoživotní přínos filmu.

Vachonová produkovala první celovečerní film Todda Haynese Poison, který byl oceněn Velkou cenou poroty na filmovém festivalu Sundance v roce 1991. Karlovarský festival vzdá producentce poctu uvedením filmu Druhá šance. Zároveň do programu zařadí jeden z jejích nejnovějších producentských projektů, romantické drama Minulé životy režisérky Celine Songové, který měl světovou premiéru na festivalu Sundance a do programu jej vybralo rovněž letošní Berlinale. Vachonová byla součástí producentského týmu, který v roce 2008 získal cenu Emmy v kategorii nejlepšího nehraného seriálu za televizní verzi programu This American Life.

Mezi hosty 57. ročníku festivalu bude herec Russell Crowe, který dostane Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii a také zahraje se svou kapelou. Přijede i skotský herec, režisér a producent Ewan McGregor a švédská herečka a producentka, držitelka Oscara Alicia Vikanderová. Z českých herců na festivalu získá ocenění Daniela Kolářová, která převezme Cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary.McGregor a Vikanderová obdrží Cenu prezidenta festivalu a představí své nejnovější filmy.

Zahajovacím snímkem letošního festivalu bude titul Královnin gambit, v němž Vikanderová vytvořila hlavní ženskou roli a který měl premiéru letos v Cannes. McGregor představí festivalovému publiku road movie Druhá šance, v němž hrají hlavní role společně s dcerou, herečkou a producentkou Clarou McGregorovou. Herec a režisér Vincent Perez osobně uvede na karlovarském festivalu snímek Ve jménu cti, zařazený do sekce Horizonty.

Osmý ročník programu Future Frames – Generation NEXT of European Cinema, který pořádá European Film Promotion ve spolupráci s festivalem Karlovy Vary, pomůže deseti talentovaným evropským režisérům nastartovat jejich kariéru ve filmovém průmyslu. Účastníci, vybraní mezi studenty a absolventy filmových škol, představí své filmy festivalovému publiku a zapojí se do programu, který je seznámí s filmovým průmyslem a médii. Mentorkou letošní skupiny bude polská režisérka Agnieszka Smoczyńska.

Festival nabídne v hlavním programu 31 filmů. Pořadatelé vybírali zhruba z 2000 snímků, což je o 400 více než loni.