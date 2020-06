Cenu Olgy Havlové získala spoluzakladatelka projektu pro popálené

Praha - Letošní Cenu Olgy Havlové získala spoluzakladatelka projektu Burn Fighters na podporu lidí s popáleninami Martina Půtová. Ocenění od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) dostávají lidé s postižením, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro ostatní. ČTK o letošním udílení informovala Jana Taušová z VDV. Slavnostní ceremoniál se konal v rezidenci pražského primátora.

Výbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka bývalého prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá lidem s handicapem a znevýhodněním, aby se mohli začlenit do běžného života. Přispět k tomu má i cena, která se poprvé udílela v roce 1995. Podle pravidel mohou kandidáta či kandidátku navrhovat jednotlivci i organizace. Z nominovaných vybírá porota.

Martina Půtová měla v listopadu 2013 jako pětadvacetiletá úraz. Utrpěla při něm popáleniny třetího stupně na 30 procentech těla. Chemikálie zasáhla obličej, ruce, nohy i jícen a žaludek. Mladá žena přišla o zrak. První dva týdny bojovala o život, v nemocnici strávila skoro půl roku. Podstoupila řadu operací a transplantací. Následovala rehabilitace. Zkoušela s rodinou pak hledat informace a rady o léčbě jizev, téměř žádné ale nenašla. Scházel také někdo, s kým by mohla svůj prožitek sdílet.

"Protože jsem si tím vším prošla na vlastní kůži a vím, jak moc těžké to s popáleninami bylo a někdy pořád ještě je, rozhodla jsem se o vlastní zkušenosti podělit. Případně tím někomu dalšímu ulehčit situaci, pomoct s hledáním," uvedla Půtová na webu projektu Burn Fighters. Založila ho v roce 2018 se Simonou Riedlovou pro popálené a jejich blízké. Na webu jsou třeba příběhy zakladatelek či rozhovory s odborníky. Konají se srazy pacientů. Nyní je v týmu šest žen. Aktivní jsou i na sociálních sítích, kde se snaží přiblížit život s popáleninami. Zaměřují se i na osvětu ve školách.

"Na našich příbězích se snažíme dětem nebo studentům ukázat, že i malá chyba je může poznamenat na celý život. A takovým způsobem prevence funguje nejlépe," míní Půtová. Podle ní si většina lidí neumí představit, jak popáleniny a jizvy člověka poznamenají a jak se s nimi celý život potýká. Úraz dopadá i na rodinu a blízké. Život s popáleninami popsala oceněná jako "nelítostný běh na dlouhou trať", s pomocí a podporou se ale lidé dokážou vrátit k běžnému životu.

"Boj a život s popáleninami není vůbec nic lehkého. Je to boj na celý život, ale jde to zvládnout. Jen se musí chtít. Mně popáleniny naučily si vážit života, užívat si maličkostí a netrápit se hloupostmi. A jsem ráda, že jsem to nevzdala," uvedla Půtová. Zapojila se také do projektu Návštěvy potmě, který propojuje nevidové s osamělými seniory.

První laureátkou Ceny Olgy Havlové byla v roce 1995 zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů Jana Hrdá. Mezi další oceněné patřili třeba předseda Českého paralympijského výboru Vojtěch Volejník, ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková či právník rady postižených Jan Hutař.