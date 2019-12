Cenu Miloslava Švandrlíka obdržel spisovatel Ivan Kraus

Praha - Cenu Miloslava Švandrlíka, kterou uděluje Obec spisovatelů ČR za nejlepší humoristickou knihu za rok 2018, obdržel Ivan Kraus za knihu vzpomínek a zamyšlení Soukromý Hollywood. V sedmém ročníku soutěže získal zvláštní cenu poroty Ivan Mládek a spoluautor Petr Zajíc za knihu Ivan Mládek obrazem i slovem. Čestná uznání dostali Michael Třeštík za knihu Ledaže se spletu, Boris Pralovszký (Nohama napřed) a Václav Valášek (Gizdi a koltuni aneb historky dětské). Ceny dnes laureáti převzali ve Slovenském domě v Praze.

Ceny předali spisovatel Vladimír Páral a herec Luděk Sobota. Páral od Obce spisovatelů ČR převzal cenu za celoživotní přínos české literatuře.

Porota vybírala z jednadvaceti přihlášených knih. Také letos vítěze určila čtyřčlenná porota z řad spisovatelů či kritiků. Do jejího čela byl vybrán autor povídek, detektivek a knih pro mládež Lubor Falteisek. "V souboru krátkých příběhů, fejetonů, esejí a reflexí se autor s osobitým humorem zamýšlí nad životními hodnotami, do hry přitom vtahuje i řadu svých přátel a prozrazuje některé peripetie svého vlastního života. S pomocí vtipu a nadhledu reflektuje i smutnější stránky života - a vždy přitom uplatňuje ryze humanistický pohled," zdůvodnila porota udělení hlavní ceny Krausovi.

"Humor je trošku, a je to v pořádku, stranou. Posluchači, diváci a čtenáři to milují, ale jak se to dostane do vyšších sfér, mezi estetiky a kritiky, tak se začne 'uvažovat'," řekl ČTK Kraus. "A je spravedlivé, že si lidé ty knížky najdou, já na tom neměl nejmenší zásluhu. S knihami je to jinak než u rodičů. Když máte děti, tak bude vaše žena smutná, až půjdou z domu. Spisovatel je rád, když knihy vypadnou a rozkutálejí se co nejdál," dodal.

V případě zvláštní ceny pro Mládka porota ocenila humorné obrázky, které "často pracují s výtvarnou zkratkou a s tzv. antiperspektivou, umocňuje osobitými vtipnými glosami, tu krátkými, jinde delšími, jež obrazové stránce knihy dodávají další rozměr".

Loni triumfoval bývalý politik Miroslav Macek, který do soutěže poslal svůj román Saturnin se vrací, navazující na populární dílo Zdeňka Jirotky. Cena Miloslava Švandrlíka byla poprvé udělena v roce 2013. Švandrlíkovu cenu v minulosti například získali Evžen Boček za knížku Poslední aristokratka, Zdeněk Svěrák za vzpomínkovou sbírku Po strništi bos, Ervín Hrych a Pavel Weigel za Krhútskou kroniku nebo Rudolf Křesťan za fejetony Proč nemám pistoli.

Obec spisovatelů ČR, profesní dobrovolná organizace českých, moravských a slezských literátů, tedy spisovatelů, scenáristů, dramatiků, textařů, literárních vědců, publicistů, kritiků a překladatelů, vznikla 3. prosince 1989. Více informací se nachází na www.obecspisovatelu.cz.

Spisovatel-humorista Miloslav Švandrlík patřil k nejčtenějším domácím autorům polistopadové éry. Nejvíce ho proslavily literární příběhy příslušníků někdejších Pomocných technických praporů (PTP) s názvem Černí baroni, kniha pro mládež Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka či dlouholetá spolupráce s karikaturistou Jiřím-Winterem Nepraktou. Podle Švandrlíkova románu Doktor od Jezera hrochů natočil stejnojmenný film režisér Zdeněk Troška. Premiéry se autor nedočkal. Zemřel 26. října 2009 ve věku 77 let.