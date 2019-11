Centrum Plzně ozdobil barevný srdíčkový Václav Havel od studentky

Plzeň - Centrum Plzně zdobí odedneška portrét Václava Havla od studentky místní fakulty designu a umění. Dílo vytvořené z červených srdíček připomíná prvního polistopadového prezidenta. Je natištěné na bílé PVC desce o rozměrech čtyři krát tři metry, zavěšené na zdi nad jezírkem v Mlýnské strouze, nedaleko centrálního náměstí. ČTK to řekla mluvčí Západočeské univerzity (ZČU) Šárka Stará.

Srdíčka jako charakteristickou součást Havlova podpisu použila studentka Tereza Fialová ve své semestrální práci v ateliéru grafického designu. Jako součást oslav 30. výročí listopadových událostí dnes portrét odhalili rektor ZČU Miroslav Holeček a primátor Martin Baxa (ODS). Pod Pražským mostem, z něhož ho vidí tisíce lidí, bude minimálně měsíc, možná déle.

"Odvaha, respekt, porozumění, důvěra ve vlastní vize, vzájemná úcta a zároveň význam svobody, štěstí a radostí obyčejného života, to jsou hodnoty, na které je důležité si čas od času vzpomenout. Jsou to také pojmy spojené s osobností Václava Havla," řekla 23letá Fialová, která dílo vytvořila pod vedením Rostislava Vaňka a Kristýny Fišerové. Podle Fialové se Havel snažil vytvořit svět, v němž každý člověk může dosáhnout skutečné svobody.

"Dílo, jemuž se na univerzitě začalo říkat Srdíčkový Havel, nádherně symbolizuje to, jak na mě působil. Nikdy na mě nepůsobil dojmem politika, spíše hluboce lidského člověka. A to srdce pro něj nikdy nebylo politickým heslem nebo marketingovou zkratkou. On to opravdu cítil tak, že to mířilo na srdce každého z nás," uvedl Holeček. Jeho hlubokým poselstvím, největším pro občanskou společnost, podle něj je, že pravdu, lásku a svobodu musíme stále hledat sami v sobě a bojovat o ně.

"Plzeň se rozhodla pojmout 30. výročí sametové revoluce jako oslavu," uvedl Baxa. Podle něj bylo město v 80. letech šedivé a smutné a vévodila mu rudá hvězda nad sídlem bývalého krajského výboru KSČ. Dodnes je uložená na střeše budovy. "A jednou z akcí našich oslav bude to, že se hvězdy definitivně zbavíme tím, že ji v neděli vpodvečer z té budovy sneseme a uložíme ji navždy do zapomnění," dodal.